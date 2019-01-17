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Крис Кельми назвал свое последнее желание за пять дней до смерти 

Teleprogramma.pro 37 минут назад
Фото: globallookpress.com
Талантливого музыканта Криса Кельми, так и не сумевшего справиться с тягой к алкоголю, не стало в первый день 2019 года. Родные попрощались с автором композиции «Замыкая круг» втайне от поклонников. Артиста кремировали, а прах решили развеять над Атлантикой согласно его последней воле.
Брат Кельми раскрыл последнее желание скончавшегося исполнителя. Как рассказал Евгений Суслин, за пять дней до смерти родственника он приехал его навестить на дачу вместе с музыкантами группы «Рок-Ателье», которую Крис основал в 1980 году. По словам мужчины, увидев своих коллег, Кельми как будто преобразился: внутренне и внешне. Он сказал, что хочет реанимировать знаменитый музыкальный коллектив.
«У него лицо как-то осветилось. Я понял, что это чуть ли не единственный шанс вытащить его из этой ямы», — вспоминает Суслин.
Возродить группу 63-летний артист так и не успел. В последние годы жизни Кельми перестал выступать, много времени находился в доме за городом, употребляя спиртное. За пару месяцев до смерти состояние его здоровья было уже очень слабым, он едва мог ходить самостоятельно. Причиной ухода певца из жизни стало внутреннее кровотечение, открывшееся у него из-за язвы желудка, пишет «Пятый канал».
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Шоу-бизнес , Крис Кельми
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