Продюсер и создатель фестиваля "Кинотавр" Марк Рудинштейн в беседе с "Пятым каналом" рассказал о состоянии здоровья 83-летнего народного артиста СССР Армена Джигарханяна.
По словам Рудинштейна, сейчас Джигарханян находится в больнице и получает хороший уход.
"Рассчитывать на выздоровление уже нечего. Его доконали! Виноваты те события, начиная с закрытия в кабинете. А потом его травили лекарствами. Все это сказалось", — сожалеет Рудинштейн.
Ранее сообщалось, что в Театре Армена Джигарханяна потеряли своего худрука и переживают за его здоровье.