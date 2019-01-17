Марк Рудинштейн о Джигарханяне: его доконали и травили

По словам Рудинштейна, сейчас Джигарханян находится в больнице и получает хороший уход.

"Рассчитывать на выздоровление уже нечего. Его доконали! Виноваты те события, начиная с закрытия в кабинете. А потом его травили лекарствами. Все это сказалось", — сожалеет Рудинштейн.

Ранее сообщалось, что в Театре Армена Джигарханяна потеряли своего худрука и переживают за его здоровье.