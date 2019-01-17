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Марк Рудинштейн о Джигарханяне: его доконали и травили 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Продюсер и создатель фестиваля "Кинотавр" Марк Рудинштейн в беседе с "Пятым каналом" рассказал о состоянии здоровья 83-летнего народного артиста СССР Армена Джигарханяна.
По словам Рудинштейна, сейчас Джигарханян находится в больнице и получает хороший уход.
"Рассчитывать на выздоровление уже нечего. Его доконали! Виноваты те события, начиная с закрытия в кабинете. А потом его травили лекарствами. Все это сказалось", — сожалеет Рудинштейн.
Ранее сообщалось, что в Театре Армена Джигарханяна потеряли своего худрука и переживают за его здоровье.
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Шоу-бизнес , Марк Рудинштейн , Армен Джигарханян , ТРК "Петербург-Пятый канал"
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