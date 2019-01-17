Букмекеры прогнозируют России победу на «Евровидении — 2019»

Европейские букмекерские конторы уже начали принимать ставки на результаты «Евровидения — 2019», несмотря на то, что далеко не все страны еще объявили имена своих представителей. После новостей о Сергее Лазареве , который, как вчера сообщил SUPER, готовится представить нашу на международном музыкальном конкурсе, ставки на Россию выросли и сейчас она уверенно лидирует.

Знатоки «Евровидения» связывают это с популярностью кандидатуры Лазарева среди европейской телеаудитории конкурса. После первого выступления Сергея на нем в 2016-м году, в Стокгольме имя Лазарева часто появляется на евросайтах, а поклонники конкурса не раз просили певца о возвращении на «Евровидение» с победным реваншем.