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Букмекеры прогнозируют России победу на «Евровидении — 2019» 

Super.ru 1 час назад
Фото: www.eurovisionworld.com
Европейские букмекерские конторы уже начали принимать ставки на результаты «Евровидения — 2019», несмотря на то, что далеко не все страны еще объявили имена своих представителей. После новостей о Сергее Лазареве, который, как вчера сообщил SUPER, готовится представить нашу на международном музыкальном конкурсе, ставки на Россию выросли и сейчас она уверенно лидирует.
Знатоки «Евровидения» связывают это с популярностью кандидатуры Лазарева среди европейской телеаудитории конкурса. После первого выступления Сергея на нем в 2016-м году, в Стокгольме имя Лазарева часто появляется на евросайтах, а поклонники конкурса не раз просили певца о возвращении на «Евровидение» с победным реваншем.
Официальное подтверждение участия российского певца в конкурсе ожидается в конце января, но уже сейчас известно, что на «Евровидение» Лазарев поедет вновь в тандеме с продюсерской командой Филиппа Киркорова. Три года назад в Стокгольме Лазарев выступал с песней Киркорова You are the only one и занял там 3 место.
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Шоу-бизнес , Филипп Киркоров , Сергей Лазарев
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