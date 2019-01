Знатоки «Евровидения» связывают это с популярностью кандидатуры Лазарева среди европейской телеаудитории конкурса. После первого выступления Сергея на нем в 2016-м году, в Стокгольме имя Лазарева часто появляется на евросайтах, а поклонники конкурса не раз просили певца о возвращении на «Евровидение» с победным реваншем.

Официальное подтверждение участия российского певца в конкурсе ожидается в конце января, но уже сейчас известно, что на «Евровидение» Лазарев поедет вновь в тандеме с продюсерской командой Филиппа Киркорова . Три года назад в Стокгольме Лазарев выступал с песней Киркорова You are the only one и занял там 3 место.