Максим Виторган обрушился на «мастеров анализа карточек инстаграма»

Поклонники Максима Виторгана , которые считали его интеллигентом, разочарованы. И все потому, что актер выложил пост, полный грубости и нецензурной брани.

«Хотел подписать фото: " [нецензурное слово] с пляжа!", но подумал, что Мастера Универсального и Досконального Анализа Карточек Инстаграма (сокращенно: МУДАКИ) на радостях откусят себе хвост, и по­этому подпишу просто: "За работу, товарищи!" Сказочных профессиональных достижений вам! И да пребудет с вами дух трудовика!» — написал он. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Максим Виторган (@mvitorgan) 10 Янв 2019 в 4:13 PST

Поклонники отметили, что скорее всего артист утомился от грязных сплетен о нем и его супруге Ксении Собчак

В конце прошлого года заговорили, что у телеведущей роман с режиссером Константином Богомоловым (бывшим мужем Дарьи Мороз . — Ред.). Впервые они появились на публике вместе в начале сентября, но демонстрировали якобы дружеские отношения. А на премьере ленты «Дом, который построил Джек» расслабились: их застукали целующимися.

Сама Собчак слухи о разводе и новом романе не комментирует. Однако инстаграм-подписчики звездной семьи находят много спорных моментов, которые заставляют задуматься…

Например, 4 января и Ксения, и Максим выложили фотографии самолетов, и оба подписали карточки: «Полетели!» Куда полетела Собчак, известно — на Мальдивы. Оттуда телеведущая выкладывала много одиноких фотографий.

А вот у Виторгана — лишь снимки заснеженной Москвы и всего один пост — где он с Собчак на берегу океана. Правда, наблюдательные подписчики тут же отметили, что это карточка 2014 года. И, мол, Виторган просто делает вид, что у них с телеведущей все в порядке.

«Мы знаем огромное количество случаев предательства родителями детей, детьми родителей и т.д. Самых, казалось бы, родных и близких… Люди носятся со своими чувствами, как с чем-то чрезвычайно важным…» — писал в этот момент Виторган в инстаграме.

В то же время Константин Богомолов отдыхал с дочерью в Италии, но также оставлял интригующие посты:

«Все хотят ясности. Нет ничего яснее римского неба и простой истины: главное — любовь. Я в любимом городе. С любимой дочерью. Шлю всю свою энергию, покой и тепло — через тысячи километров — любимому человеку».

Многие тут же подумали, что речь идет именно о Собчак. И пока никакой ясности действительно нет, Виторгану и приходится держать оборону. Порой злыми постами. Что только подтверждает догадки окружающих.