Шнуров обнажился перед молодой женой

Снимок сделан на берегу моря или океана спутницей музыканта. Публикация размещена на официальной странице солиста в Instagram

«Зима, крестьяне торжествуют», — гласит лаконичный комментарий поэта.

За считанные часы Шнуров в очках, но без футболки, набрал свыше 300 тысяч лайков.