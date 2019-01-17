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Шнуров обнажился перед молодой женой 

News.ru + ещё 3 2 часа назад
Фото: Instagram
Поклонники группы «Ленинград» увидели обнажённого, правда по пояс, Сергея Шнурова. На фото присутствует и новая пассия шоумена Ольга Абрамова
Снимок сделан на берегу моря или океана спутницей музыканта. Публикация размещена на официальной странице солиста в Instagram.
«Зима, крестьяне торжествуют», — гласит лаконичный комментарий поэта.
За считанные часы Шнуров в очках, но без футболки, набрал свыше 300 тысяч лайков.
Ранее News.ru сообщал о том, что король российской поп-музыки — Филипп Киркоров — признан лучшим музыкантом 2018 года. На втором месте в списке лучших, по версии россиян, оказался пианист Денис Мацуев. Бронза досталась певцу Николаю Баскову. В рейтинге фигурирует и Сергей Шнуров.
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Шоу-бизнес , Филипп Киркоров , Ольга Абрамова , Денис Мацуев , Николай Басков , Сергей Шнуров
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