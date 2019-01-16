Шукшина рассказала о крупных суммах денег за участие в ток-шоу

На своей странице в Instagram Шукшина заявила, что никогда не будет участвовать в подобных ток-шоу, несмотря на большие суммы денег, которые ей предлагают.

«Мало кто может отказаться от тех огромных денег, которые платят каналы всем участникам программы. Я знаю, что я говорю, мне самой предлагали суммы с шестью нулями, но я никогда не буду участвовать в этом мракобесии, и никогда не пойду на сделку с совестью, в отличии, к сожалению, от моих родственников», — написала актриса.

Напомним, недавно дочь Шукшиной Анна Трегубенко приняла участие в программе «Пусть говорят», где рассказала о конфликте с родственниками. По словам Марии Шукшиной, Анна получила за участие в шоу 2 млн рублей.