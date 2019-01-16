Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Источник: Сергей Лазарев является основным претендентом на участие в «Евровидении» от РФ 

ТАСС + ещё 7 1 час назад
Певец Сергей Лазарев является основным претендентом на участие от России в "Евровидении", которое пройдет в мае в Тель-Авиве. Об этом сообщил ТАСС в среду источник.
"Сергей Лазарев является основным претендентом на участие в "Евровидении" от России, но телеканал ["Россия-1"] рассматривает и другие кандидатуры", — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что вещатель "Евровидения", которым в этом году выступает канал "Россия-1", не стал пользоваться правом на проведение национального отбора и решил самостоятельно определить артиста. Предполагается, что имя участника от России будет объявлено в эфире в ближайшее время.
Как пояснил ТАСС источник, если выбор остановится на Лазареве, то, как и в 2016 году, его номер будет продюсировать певец Филипп Киркоров.
"Евровидение" в Израиле, возможно, станет уже вторым в карьере Лазарева. В 2016 году певец представлял Россию в Стокгольме, заняв тогда третье место (первое в зрительском голосовании) с композицией You Are the Only One, написанной Филиппом Киркоровым.
ТАСС: последние новости
Максим Галкин назвал ересью информацию о плохом самочувствии Аллы Пугачевой Рианна подала в суд на своего отца за использование ее успеха в корыстных целях Против Юрия Дудя и Насти Ивлеевой подали иск на 100 млн рублей
Комментарии25
Шоу-бизнес , Видео , Филипп Киркоров , Сергей Лазарев , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новая идея Чубайса, взрыв под Петербургом и другие события дня44
Журналистку Бойко арестовали на Украине11
Два грузовика с бойцами ВСУ подорвали в Донбассе8
Порошенко организовал заговор против России473
Умер Ильгам Шакиров3
Видео
00:36
Появилось видео взрыва моста в Нью-Йорке
Происшествия В мире
00:35
Меган Маркл лишили свободы
Шоу-бизнес
03:26
Петров, Боширов и сирийцы: кого наказывает ЕС
В мире Статьи
07:00
Новая идея Чубайса, взрыв под Петербургом и другие события дня
В мире
01:01
США озвучили дату выхода из «ракетного» договора
США Армия
01:04
Россия отвернулась от ПАСЕ
Политика
01:15
Отец дознавательницы из Уфы открестился от дочери
Происшествия
00:41
Порошенко организовал заговор против России
Украина В мире
01:15
Желавшей помочь сыну чеченке пришлось извиняться на камеру
Общество
01:01
Россия нашла доказательство связи США с ИГ
США В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение