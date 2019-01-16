Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Отец дознавательницы из Уфы открестился от дочери
Отец дознавательницы из Уфы открестился от дочери

Истеричную Меган Маркл лишили свободы 

Дни.ру 1 час назад
В британской прессе недавно появилась новость о том, что телохранитель герцогини Сассекской покинул свой пост. Репортеры уверены, что причиной стал свободолюбивый характер Меган Маркл: королевские меры безопасности ограничивают ее образ жизни. С подобного рода лишением свободы герцогиня мириться не намерена.
Представитель Скотленд-Ярда сообщил, что личный телохранитель герцога и герцогини Сассекской покинул должность "по личным причинам", которые "никак не связаны с Меган и Гарри". Женщина регулярно сопровождала супругов во время официальных мероприятий. Так, ее можно увидеть на прошлогодних фотографиях с королевского тура в октябре.
Источник, близкий к монаршей семье, уверен, что уход телохранителя связан с тем, что супруга принца Гарри все еще не может привыкнуть к новой роли.
"Несмотря на то что в прошлом Меган Маркл была популярной актрисой, она могла делать все, что захочет. Но ее нынешняя роль не позволяет ей ходить куда-либо без охраны, и, конечно, это очень ограничивает ее", — пояснил он.
Бывший охранник принцессы Дианы Кен Варф рассказал, что с такой же проблемой столкнулась мать Гарри и Уильяма.
"Помню, как Диана постоянно жаловалась на то, что ей не хватает свободы. Когда ты отвечаешь за безопасность членов королевской семьи, то это означает, что ты состоишь в близких отношениях с подопечным. Должно пройти время, прежде чем люди смогут доверять друг другу", — отметил он.
Напомним, в прошлом году личный секретарь герцогини Саманта Коэн и ассистент Мелисса Туабти уволились по неизвестной причине. С тех пор в СМИ распространились слухи о том, что Меган Маркл обладает сложным характером.
Дни.ру: последние новости
Затеявший ремонт Добрынин выкинул 93-летнюю мать вместе с мебелью "Режут, чистят, зашивают": звезда "6 кадров" рассказала о раке Подруга Фриске публично врезала бессовестному Шепелеву
Комментарии4
Шоу-бизнес , Видео , принц Гарри
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новая идея Чубайса, взрыв под Петербургом и другие события дня23
Порошенко организовал заговор против России395
США озвучили дату выхода из «ракетного» договора48
«Русские шпионы» оказались под прицелом в Литве
Жесткий сценарий: Британия потащила всех на дно20
Видео
00:36
Появилось видео взрыва моста в Нью-Йорке
Происшествия В мире
00:35
Меган Маркл лишили свободы
Шоу-бизнес
03:26
Петров, Боширов и сирийцы: кого наказывает ЕС
В мире Статьи
07:00
Новая идея Чубайса, взрыв под Петербургом и другие события дня
В мире
01:01
США озвучили дату выхода из «ракетного» договора
США Армия
01:04
Россия отвернулась от ПАСЕ
Политика
01:15
Отец дознавательницы из Уфы открестился от дочери
Происшествия
00:41
Порошенко организовал заговор против России
Украина В мире
01:15
Желавшей помочь сыну чеченке пришлось извиняться на камеру
Общество
01:01
Россия нашла доказательство связи США с ИГ
США В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение