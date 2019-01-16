Истеричную Меган Маркл лишили свободы

В британской прессе недавно появилась новость о том, что телохранитель герцогини Сассекской покинул свой пост. Репортеры уверены, что причиной стал свободолюбивый характер Меган Маркл: королевские меры безопасности ограничивают ее образ жизни. С подобного рода лишением свободы герцогиня мириться не намерена.

Представитель Скотленд-Ярда сообщил, что личный телохранитель герцога и герцогини Сассекской покинул должность "по личным причинам", которые "никак не связаны с Меган и Гарри". Женщина регулярно сопровождала супругов во время официальных мероприятий. Так, ее можно увидеть на прошлогодних фотографиях с королевского тура в октябре.

Источник, близкий к монаршей семье, уверен, что уход телохранителя связан с тем, что супруга принца Гарри все еще не может привыкнуть к новой роли.

"Несмотря на то что в прошлом Меган Маркл была популярной актрисой, она могла делать все, что захочет. Но ее нынешняя роль не позволяет ей ходить куда-либо без охраны, и, конечно, это очень ограничивает ее", — пояснил он.

Бывший охранник принцессы Дианы Кен Варф рассказал, что с такой же проблемой столкнулась мать Гарри и Уильяма.

"Помню, как Диана постоянно жаловалась на то, что ей не хватает свободы. Когда ты отвечаешь за безопасность членов королевской семьи, то это означает, что ты состоишь в близких отношениях с подопечным. Должно пройти время, прежде чем люди смогут доверять друг другу", — отметил он.

Напомним, в прошлом году личный секретарь герцогини Саманта Коэн и ассистент Мелисса Туабти уволились по неизвестной причине. С тех пор в СМИ распространились слухи о том, что Меган Маркл обладает сложным характером.