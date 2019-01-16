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Лоза дал «техногенное» объяснение успеху «Битлз» 

Teleprogramma.pro + ещё 1 5 часов назад
Фото: РИА Новости
16 января отмечается Всемирный день The Beatles.
Юрий Лоза в честь Всемирного дня The Beatles дал свою оценку легендарной ливерпульской четверки. Он не умоляет тот вклад, которые внесли его коллеги в развитие мировой рок-музыки. Однако всего этого могло и не быть, если бы коллектив возник в другое время. По мнению Лозы, успеху The Beatles, помимо таланта самих исполнителей, во многом способствовал «техногенный фактор».
Они начинали свою карьеру делая каверы на известные хиты, но потом пошло обратное движение и их песни, такие как Yesterday, Girl и другие начали завоевывать мир. Но этого не случилось, если бы не было радио и не настала эпоха телевидения. Как только артист попадал в эфир, то он автоматически становился звездой.
Тем не менее тот факт, что композиции ливерпульской четверки впоследствии переиграли все оркестры мира говорит о том, что музыка The Beatles выходит за рамки моды и стиля, и является частью мировой культуры, пишут сайты Argumenti.ru и NewInform.
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Комментарии2
Шоу-бизнес , Юрий Лоза , газета "Аргументы недели"
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