Лоза дал «техногенное» объяснение успеху «Битлз»

16 января отмечается Всемирный день The Beatles.

Юрий Лоза в честь Всемирного дня The Beatles дал свою оценку легендарной ливерпульской четверки. Он не умоляет тот вклад, которые внесли его коллеги в развитие мировой рок-музыки. Однако всего этого могло и не быть, если бы коллектив возник в другое время. По мнению Лозы, успеху The Beatles, помимо таланта самих исполнителей, во многом способствовал «техногенный фактор».

Они начинали свою карьеру делая каверы на известные хиты, но потом пошло обратное движение и их песни, такие как Yesterday, Girl и другие начали завоевывать мир. Но этого не случилось, если бы не было радио и не настала эпоха телевидения. Как только артист попадал в эфир, то он автоматически становился звездой.