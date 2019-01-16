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Фанаты раскритиковали образ Тимати на отдыхе 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Рэпер выложил фото с дочерью, и поклонникам не понравился стиль звезды.
Тимати опубликовал в своем Instagram фото с отдыха. На снимке он с дочерью Алисой, и на нем очень легкая летняя одежда, сандалии, шляпа и сумка через плечо. Тимати находится в какой-то стране, где сейчас тепло, указывать место он не стал, но поклонники предположили, что это США.
На редкое семейное фото фанаты отреагировали неожиданным образом. Некоторые, конечно, расхвалили дочь, которая выглядит в кадре довольно взрослой и серьезной. Но многие указали также на то, что образ Тимати получился уж очень кричащим, даже с учетом его любви ко всему яркому и блестящему, в этот раз его стиль показался слишком вызывающим многим подписчикам.
«Брат, заканчивай! Ну не новогодняя ёлка ты! Люблю творчество, но ушел ты с улиц. Жаль», «Нога как раскраска», «Ну прямо вылитый Филиппок, (даже сначала перепутала) наконец-то начал под наших косить», «Сразу бы чемодан на себя повесил», «На ноге как будто переводки из жвачки», «Блин.. Я конечно все понимаю, бренды.. Все дела.. Но этот экземпляр поясной сумки смотрится, как будто её сняли с убитого Гулливера и одели на лилипута.. », — написали в комментариях подписчики Тимати.
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Комментарии1
Шоу-бизнес , Тимати , США
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