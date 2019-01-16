Фанаты раскритиковали образ Тимати на отдыхе

Рэпер выложил фото с дочерью, и поклонникам не понравился стиль звезды.

Тимати опубликовал в своем Instagram фото с отдыха. На снимке он с дочерью Алисой, и на нем очень легкая летняя одежда, сандалии, шляпа и сумка через плечо. Тимати находится в какой-то стране, где сейчас тепло, указывать место он не стал, но поклонники предположили, что это США

На редкое семейное фото фанаты отреагировали неожиданным образом. Некоторые, конечно, расхвалили дочь, которая выглядит в кадре довольно взрослой и серьезной. Но многие указали также на то, что образ Тимати получился уж очень кричащим, даже с учетом его любви ко всему яркому и блестящему, в этот раз его стиль показался слишком вызывающим многим подписчикам.