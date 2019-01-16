Джигарханян выписался из санатория и поправляется дома

Народного артиста СССР Армена Джигарханяна нашли — с актером все в порядке. Он проходил лечение в санатории, но уже выписался, и сейчас он поправляется в домашних условиях.

Информацию о состоянии здоровья 83-летнего Джигарханяна агентству РИА Новости сообщил друг артиста Артур Согомонян.

«Армен Борисович выписался из санатория, он дома, поправляется. Я только что с ним разговаривал», — сказал он журналистам.

Согомонян добавил, что уже на следующей неделе Джигарханян намерен прийти в Московский драматический театр на премьеру «Мольера», которую артист так долго ждал.

Ранее сотрудник театра рассказал журналистам о том, что Армен Борисович уже давно не появлялся не работе. С его слов, никто не знает, где артист находится сейчас. Впрочем, в театре предположили, что, скорее всего, он проходит лечение в одной из больниц.