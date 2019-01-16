«Режут, чистят, зашивают»: звезда «6 кадров» рассказала о раке

Звезда комединого скетч-шоу "6 кадров" Сергей Дорогов стал героем программы "Судьба человека" телеканала "Россия 1". Артист рассказал о тяжелой утрате.

Благодаря "6 кадрам" Сергей Дорогов прославился на всю страну и завоевал любовь зрителей. В юмористическом шоу артист снимался вместе со своим другом Федором Добронравовым

Актеры познакомились еще в студенческие годы — они вместе учились в институте, а после работали в театре. По словам Дорогова, Добронравов и его семья помогли ему построить карьеру.

"Жена Феди сказала нам показаться Райкину, когда он приехал в Воронеж. Она сказала: "Федя! Не покажешься Райкину — я с тобой разведусь". Ну, мы и показались, потом переехали в Москву", — рассказал Сергей.

Артист жалеет, что мать не смогла стать свидетелем его успехов.

"1991 год. Ее не стало на следующий день после моего дня рождения — 13 сентября. Она, чтобы не омрачать день рождения держалась из последних сил и не ушла из жизни 12-го, хотя ей было очень плохо, а 13-го она отправила нас с братом в кинотеатр. Когда мы вернулись, застали тот момент, когда маму выносили из подъезда, грузили в спецтранспорт", — вспоминает артист.

По словам знаменитости, из-за пустяковой травмы развилась онкология. За несколько лет до смерти родительница артиста пяткой наступила на ржавый гвоздь, торчащий из доски. Ранка быстро зажила, однако через год на месте прокола появилось воспаление.

"Режут, чистят, зашивают. Год проходит — воспаляется. Режут, чистят, зашивают. Год проходит — воспаляется. Диагноз был такой: меланома пятки с метастазами в легкие. Пигментное образование, которое прошло все лимфоузлы, попало в легкие и дало метастазы. Врачи сказали, что было поздно", — сообщил артист.

Сергей жалеет, что мама не смогла познакомится с его возлюбленной Татьяной, которая стала его будущей женой. По словам артиста, это была практически любовь с первого взгляда. На тот момент у избранницы знаменитости была семилетняя дочь.

"Я считаю ее своей дочкой за столько лет, она стала называть меня так трогательно — "папуля" — почти сразу, я не считаю ее приемной, она для меня родная", — говорит актер.

Общих наследников у пары нет. Татьяна и Сергей раздумывают взять ребенка в детском доме, но пока не решаются.