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Директор Пугачевой высказалась о билетах за 375 тысяч 

Рамблер 2 часа назад
Фото: ©Агентство городских новостей "Москва"
Фанатам Аллы Пугачевой не следует «вестись» на спекуляции перекупщиков и тратить сотни тысяч на билеты на концерт певицы. Об этом «Ура.ру» заявила ее концертный директор Елена Чупракова.
В середине декабря стало известно, что 17 апреля Пугачева даст в большом зале Кремлевского дворца первый за 10 лет сольный концерт.
Около тысячи билетов на него поступили в продажу в кассах дворца 21 декабря и были раскуплены за несколько часов.
Три дня спустя СМИ стали писать о перепродаже купленных билетов перекупщиками за 45-150 тысяч рублей вместо 2,5-70 тысяч, сколько они стоили в кассах Кремлевского дворца. Сегодня пресса сообщила о поднятых спекулянтами ценах — до 375 тысяч.
«Перекупщики во все времена занимались подобными вещами, это их бизнес», — прокомментировала это директор Пугачевой.
По словам Елены Чупраковой, фанатам Народной артистки СССР не стоит «вестись» на спекуляции перекупщиков.
Шоу-бизнес , Алла Пугачева
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