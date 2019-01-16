Директор Пугачевой высказалась о билетах за 375 тысяч

Фанатам Аллы Пугачевой не следует «вестись» на спекуляции перекупщиков и тратить сотни тысяч на билеты на концерт певицы. Об этом «Ура.ру» заявила ее концертный директор Елена Чупракова.

В середине декабря стало известно, что 17 апреля Пугачева даст в большом зале Кремлевского дворца первый за 10 лет сольный концерт.

Около тысячи билетов на него поступили в продажу в кассах дворца 21 декабря и были раскуплены за несколько часов.

Три дня спустя СМИ стали писать о перепродаже купленных билетов перекупщиками за 45-150 тысяч рублей вместо 2,5-70 тысяч, сколько они стоили в кассах Кремлевского дворца. Сегодня пресса сообщила о поднятых спекулянтами ценах — до 375 тысяч.

«Перекупщики во все времена занимались подобными вещами, это их бизнес», — прокомментировала это директор Пугачевой.

По словам Елены Чупраковой, фанатам Народной артистки СССР не стоит «вестись» на спекуляции перекупщиков.