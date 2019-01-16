Гардероб помощницы Петросяна оценили в сотни тысяч рублей

По данным «КП», сумка из телячьей кожи от Dolce&Gabbana, которую Брухунова показала на одном из фото, стоит 150 тысяч рублей.

На другом снимке — клатч Weekend MaxMara, который, как отмечает газета, стоит 70 тысяч рублей.

Также помощница юмориста показала рюкзак от Moschino со Спанч Бобом. По данным «КП», его стоимость составляет около 80 тысяч рублей.

Босоножки от итальянского дизайнера Alessandro dell'Acqua обошлись ей в 50 тысяч рублей, а сарафан Dolce&Gabbana — в 200 тысяч рублей, отмечает газета.

Также в ее Instagram можно найти фото с сумкой Chanel , туфлями Christian Louboutin и Prada.

Ранее «Комсомольская правда» утверждала, что у девушки есть недвижимость в центре Москвы на 280 миллионов рублей.