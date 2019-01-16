«Комсомольская правда» обратила внимание на фотографии брендовых вещей в Instagram помощницы Евгения Петросяна Татьяны Брухуновой и выяснила их стоимость.
По данным «КП», сумка из телячьей кожи от Dolce&Gabbana, которую Брухунова показала на одном из фото, стоит 150 тысяч рублей.
На другом снимке — клатч Weekend MaxMara, который, как отмечает газета, стоит 70 тысяч рублей.
Также помощница юмориста показала рюкзак от Moschino со Спанч Бобом. По данным «КП», его стоимость составляет около 80 тысяч рублей.
Босоножки от итальянского дизайнера Alessandro dell'Acqua обошлись ей в 50 тысяч рублей, а сарафан Dolce&Gabbana — в 200 тысяч рублей, отмечает газета.
Также в ее Instagram можно найти фото с сумкой Chanel, туфлями Christian Louboutin и Prada.
Ранее «Комсомольская правда» утверждала, что у девушки есть недвижимость в центре Москвы на 280 миллионов рублей.
В ноябре этого года суд расторг брака Петросяна и юмористки Елены Степаненко. СМИ называли новой спутницей 73-летнего юмориста его 29-летнюю помощницу Брухунову. Сама Брухунова заявила, что Петросян для нее — «очень близкий человек».