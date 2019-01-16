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Зачинщица драк на российском ТВ застряла между Россией и Украиной 

Lenta.ru 1 час назад
Украинская журналистка Елена Вищур (Бойко), выдворенная из России за нарушение правил пребывания в стране, застряла в нейтральной зоне между Россией и Украиной. Об этом в Facebook сообщил главред PolitRussia Руслан Осташко.
По его словам, Бойко покинула территорию России и находится в нейтральной зоне между странами с отметкой о запрете въезда в Россию в паспорте.
«Сейчас у нее открыт только один путь — на Украину, в Харьков», — негодует ее коллега по телевизионным эфирам.
Решение о депортации журналистки было принято в середине декабря Преображенским судом Москвы. В судебном заключении говорилось, что украинка незаконно проживала в России с середины 2016 года. На нее был наложен штраф. Сразу после заседания Вищур поместили в спецприемник.
Бойко — частая участница российских политических ток-шоу на федеральных каналах, где делала неоднозначные заявления. К примеру, во время программы «На самом деле» на Первом канале она предположила, что вместо депутата Дениса Вороненкова на Украине был убит его двойник, а сам политик скрылся от кредиторов. До этого она ввязалась в драку в студии программы «Место встречи» на НТВ.
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Шоу-бизнес , Видео , Денис Вороненков , НТВ
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