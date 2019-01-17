Поцелуй с президентом: Настя Короткая рассказала о Зеленском

Актриса и ведущая «Орла и решки» Настя Короткая рассказала о своем поцелуе с актером и кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским во время съемок фильма «Я, ты, он, она».

Актриса Настя Короткая в интервью шоу «Слава+», выходящем на YouTube-канале «Люкс ФМ» рассказала о своем опыте работы над комедией «Я, ты, он, она» с актером и кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским. По сюжету фильма персонажи Короткой и Зеленского — супруги, оказавшиеся на грани развода. Они ищут романы на стороне и попадают в смешные ситуации.

«Мне не было сложно на съемочной площадке с Вовой, ни дня. Они с режиссером создавали такую атмосферу расслабленную», — приводят слова Анастасии украинские «Вести».

«Это же не частный поцелуй, а по работе. Мне хотелось, чтобы все было красиво. Поэтому, как оно будет, я уже не очень зацикливалась», — сказала актриса.

Сообщается, что супруг актрисы, телеведущий Андрей Бедняков , спокойно и с пониманием отнесся к подобным сценам. Когда Короткая с волнением поделилась подробностями предстоящей съемки, Бедняков пошутил, чтобы она потом поделилась с ним впечатлениями.

Режиссерский дебют Владимира Зеленского «Я, ты, он, она», вышедший на украинские экраны в первый день нового 2019 года, за две недели проката собрал 54 млн грн, установив национальный рекорд. Уже в ближайшие дни лента должна стать самым кассовым украинским фильмом за всю историю. Она отберет это звание у «Свадьбы», чей суммарный заработок составляет 54,8 млн Зеленский объявил о своем намерении баллотироваться на пост президента Украины 31 декабря — за несколько мгновений до наступления нового года.

Актер изначально сделал свое заявление на YouTube-канале студии «Квартал 95», созданной Зеленским. Однако телеканал «1+1», принадлежащий бизнесмену Игорю Коломойскому, создал неожиданный прецедент — впервые в истории Украины крупный вещатель передвинул новогоднее поздравление действующего главы государства и за несколько минут до нового года вывел в эфир заявление кандидата.

В недавнем интервью журналисту Дмитрию Гордону Зеленский рассказал о своих отношениях с миллиардером Коломойским и ответил на опасения многих, что именно олигарх станет руководить страной в случае избрания артиста на пост президента.

«Ну как он может мной управлять? Рабства у нас нет, договор я кровью не подписывал, — сказал Зеленский. — Не хочу никого обидеть, но не родился еще тот, кто будет мной руководить. Я управляемый лишь двумя подростками — это мои дети. Игорь Валерьевич — мой бизнес-партнер, и с ним комфортно, кстати, вести бизнес».

Любопытно, что несколькими днями ранее Коломойский также дал интервью Гордону, в котором была снова поднята тема отношений двух известных деятелей Украины.

Коломойский утверждал, что Зеленский решил баллотироваться в президенты страны еще в 2015 году. Олигарх отметил, что идея принадлежит только актеру, и сам он не влиял на решение артиста.

Бизнесмен также опроверг слухи о том, что финансирует предвыборную компанию звезды «Слуги народа», так как не может это сделать «в связи с финансовыми ограничениями, наложенными на его активы Лондонским судом».

Кроме того, бывший губернатор Днепропетровской области сказал, что будет на выборах болеть не только за Владимира, но и за других кандидатов.

«Я болею за всех, кто опередит Петра Алексеевича в первом туре, — подчеркнул Коломойский. — Если это будут пять человек, то я буду счастлив, и желаю ему, чтобы он занял свое почетное шестое место. Ющенко на выборах 2010 года какое занял, пятое? Вот я хочу, чтобы Порошенко шестое занял».