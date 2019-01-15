В Шереметьево ответили закатившей скандал Лободе

Пообещавшую отомстить Лободу припугнули в Шереметьево

Аэропорт Шереметьево в полном объеме оказал все услуги певице Светлане Лободе 11 января. При этом от электрокара для VIP-клиентов известная пассажирка отказалась сама, утверждают в воздушной гавани.

Также в пресс-службе аэропорта указали на неподобающее поведение Лободы. Также там подчеркнули, что, таким образом, она нарушает законы страны.

"Администрация аэропорта Шереметьево особо подчеркивает, что употребление нецензурной лексики в публичном пространстве, которая, вероятно, является нормой общения для гражданки Светланы Лободы, нарушает законодательство России в части "нарушения общественного порядка путем выражения явного неуважения к обществу, сопровождающееся нецензурной бранью в общественных местах", что неблагоприятно влияет на окружающих пассажиров и сотрудников, психику и восприятие мира несовершеннолетними детьми", — подчеркнули в Шереметьево.

Кроме того, там отметили, что когда Лобода с ребёнком сошла по трапу, ее там встретил агент и работник VIP-зала. Последний предложил им сесть в электромобиль, чтобы добраться до кабин паспортного контроля. Однако Лобода отказалась, отметив, что ждет няню своего ребенка. Та прилетела эконом-классом. В итоге электрокар уехал, так как, кроме певицы, он должен был увезти остальных пассажиров VIP-пассажиров.

Певице же предложили подождать еще несколько минут, пока не прибудет еще одна машина. Тем не менее, пассажирка решила не ждать электромобиль, и сама пешком вместе с агентом пошла к кабинам паспортного контроля.

После прохождения погранконтроля ее встретили второй агент, а также два портера для переноски ручной клади. Они обеспечили ей личное сопровождение и помогли в переноске ручной клади.

Однако после этого Лобода решила публично высказать свое недовольство качеством оказанных услуг. Также она пригрозила "устроить большие неприятности и научить, как проходить паспортный контроль". При этом администратор VIP-зала попыталась в вежливой форме пояснить Лободе порядок действий при встрече VIP-пассажиров. Кроме того, она отметила, что услуга перемещения таких пассажиров на электрокаре не входит в перечень оплачиваемых услуг. Она предоставляется бонусом от компании.

Ранее в Сети появилась видеозапись, на которой показано, как известна певица ругается с сотрудниками Шереметьево. Она была недовольна тем, что никто не встретил ее у паспортного контроля по прилету в российскую столицу. Инцидент произошел 11 января.