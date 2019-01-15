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«Я не буду молчать!»: Рудковская отреагировала на истерику Плющенко 

Дни.ру 1 час назад
Фото: РИА Новости
Евгений Плющенко закатил скандал в больнице, где был прооперирован, когда к нему в палату, по словам фигуриста, ворвались репортеры. Не осталась в стороне и супруга спортсмена, продюсер Яна Рудковская.
Все началось с того, что на своей официальной страничке в социальной сети Instagram Евгений Плющенко разместил большой пост, в котором излил все свое возмущение "РЕН ТВ".
Фигурист отметил, что ему стыдно за работу этого телеканала, к которому у него теперь нет никакого уважения. Более того, когда Евгений Плющенко лично общался с Владимиром Тюлиным, то извинений от него якобы не дождался.
Вскоре после публичной истерики спортсмена своим отношением к ситуации поделилась и его супруга, продюсер Яна Рудковская.
"Я не давала ни одного комментария и долго молчала, но всему есть предел!" — сообщила она.
Далее Рудковская объявила, что "камеры зафиксировали" то, как журналисты ворвались в палату к ее супругу.
"Вашему поступку нет оправдания ни с профессиональной точки зрения, ни тем более с человеческой! Здоровье человека касается исключительно пациента и его семьи, но точно не Вас и Ваших безнадежных рейтингов, которые Вы хотите спасти таким гнусным способом!" — назидательно объявила Рудковская.
Супруга Плющенко пригрозила серьезными проблемами телеканалу.
"Я не буду молчать, так как нарушен в данной истории не один закон и Вы это знаете не хуже меня! Владимир Владимирович Тюлин, мы готовы были забыть эту историю, но Вы даже не принесли извинений моему супругу в телефоном разговоре! Мне стыдно, что таким серьезным каналом в нашей стране, руководит такой рейтингозависимый человек как Вы!" — завершила свой разгромный пост Яна Рудковская.
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Шоу-бизнес , Яна Рудковская , Евгений Плющенко , РЕН ТВ
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