«Я не буду молчать!»: Рудковская отреагировала на истерику Плющенко

Евгений Плющенко закатил скандал в больнице, где был прооперирован, когда к нему в палату, по словам фигуриста, ворвались репортеры. Не осталась в стороне и супруга спортсмена, продюсер Яна Рудковская

Все началось с того, что на своей официальной страничке в социальной сети Instagram Евгений Плющенко разместил большой пост, в котором излил все свое возмущение "РЕН ТВ"

Фигурист отметил, что ему стыдно за работу этого телеканала, к которому у него теперь нет никакого уважения. Более того, когда Евгений Плющенко лично общался с Владимиром Тюлиным, то извинений от него якобы не дождался.

Вскоре после публичной истерики спортсмена своим отношением к ситуации поделилась и его супруга, продюсер Яна Рудковская.

"Я не давала ни одного комментария и долго молчала, но всему есть предел!" — сообщила она.

Далее Рудковская объявила, что "камеры зафиксировали" то, как журналисты ворвались в палату к ее супругу.

"Вашему поступку нет оправдания ни с профессиональной точки зрения, ни тем более с человеческой! Здоровье человека касается исключительно пациента и его семьи, но точно не Вас и Ваших безнадежных рейтингов, которые Вы хотите спасти таким гнусным способом!" — назидательно объявила Рудковская.

Супруга Плющенко пригрозила серьезными проблемами телеканалу.