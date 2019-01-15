Малахов заявил о разбитом сердце Баскова

«Я представляю, как разбито сердце Баскова!» — отметил Малахов.

Ведущий сказал, что его удивили совместные фотографии Лопыревой и Игоря Булатова, зятя бизнесмена Самвела Карапетяна

«Она [Лопырева] была вхожа в эту семью, всем улыбалась. Не ожидал от нее такого…» — заявил Малахов.

Он поинтересовался, как отреагирует на ситуацию глава Чечни Рамзан Кадыров , «благословивший» Баскова и Лопыреву.

В январе 2019-го в интернете появились совместные фотографии беременной Лопыревой и Булатова, сделанные на пляже в Майами. Малахов после этого демонстративно отписался от страницы модели в Instagram, заявив, что фото его шокировали.

СМИ писали, что Лопырева много лет дружила с семьей Булатова, в том числе с его супругой Татевик Карапетян, семь месяцев назад родившей дочь.

Сама модель написала , что «никогда бы не поступила так, как они пытаются это все представить». По ее словам, если бы она рассказала все детали, «что было и как есть на самом деле», нападки в ее адрес быстро бы прекратились.

В июле прошлого года сообщалось о планах певца Николая Баскова жениться на Лопыревой. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявлял, что свадьба состоится 5 октября в Грозном, но в итоге мероприятие отложили на неопределенный срок.