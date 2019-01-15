Малахов заявил о разбитом сердце Баскова 

Телеведущий Андрей Малахов заявил, что ему жаль певца Николая Баскова, который мечтал жениться на модели Виктории Лопыревой, но та забеременела от другого мужчины. Об этом сообщает «СтарХит».
«Я представляю, как разбито сердце Баскова!» — отметил Малахов.
Ведущий сказал, что его удивили совместные фотографии Лопыревой и Игоря Булатова, зятя бизнесмена Самвела Карапетяна.
«Она [Лопырева] была вхожа в эту семью, всем улыбалась. Не ожидал от нее такого…» — заявил Малахов.
Он поинтересовался, как отреагирует на ситуацию глава Чечни Рамзан Кадыров, «благословивший» Баскова и Лопыреву.
В январе 2019-го в интернете появились совместные фотографии беременной Лопыревой и Булатова, сделанные на пляже в Майами. Малахов после этого демонстративно отписался от страницы модели в Instagram, заявив, что фото его шокировали.
СМИ писали, что Лопырева много лет дружила с семьей Булатова, в том числе с его супругой Татевик Карапетян, семь месяцев назад родившей дочь.
Сама модель написала, что «никогда бы не поступила так, как они пытаются это все представить». По ее словам, если бы она рассказала все детали, «что было и как есть на самом деле», нападки в ее адрес быстро бы прекратились.
В июле прошлого года сообщалось о планах певца Николая Баскова жениться на Лопыревой. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявлял, что свадьба состоится 5 октября в Грозном, но в итоге мероприятие отложили на неопределенный срок.