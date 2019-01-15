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Сотрудник Первого канала рассказал о серьёзной вражде Екатерины Андреевой и Жанны Агалаковой 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Бывший ведущий программы «Хорошие новости» на Первом канале Сергей Бабаев в настоящее время ведет программу «Доброе утро». Он рассказал, что у двух популярных телеведущих Екатерины Андреевой и Жанны Агалаковой был в свое время серьезный конфликт. По его словам, Андреева считала, что Агалакова хочет ее подсидеть.
Самое интересное, что и сам Бабаев вступил в конфликт с Андреевой. Однажды он просто спутал ее с Жанной Агалаковой. Было включение с Поклонной горы. В этот момент связь с Останкино была очень плохой. Бабаев просто не понял, кто ведет программу. Он рассказал, что творится на Поклонной горе и в конце выпалил: «Ну, пока все. Жанна?» В этот момент в студии возникла гробовая тишина, после чего Андреева сказала: «Я Катя, а не Жанна». Причем в этот момент шел прямой эфир программы «Время» на Дальний Восток.
После этого, по признанию Бабаева, Екатерина Андреева затаила на него обиду. Примерно полгода они не общались.
«Что сделать, в самое больное место уколол. Мог назвать Кириллом Клейменовым, Усамой бен Ладеном, но только не Жанной», — заявил Бабаев в интервью порталу sports.ru.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Сергей Бабаев , Кирилл Клейменов , Екатерина Андреева , Sports.ru
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