Сотрудник Первого канала рассказал о серьёзной вражде Екатерины Андреевой и Жанны Агалаковой

Бывший ведущий программы «Хорошие новости» на Первом канале Сергей Бабаев в настоящее время ведет программу «Доброе утро». Он рассказал, что у двух популярных телеведущих Екатерины Андреевой и Жанны Агалаковой был в свое время серьезный конфликт. По его словам, Андреева считала, что Агалакова хочет ее подсидеть.

Самое интересное, что и сам Бабаев вступил в конфликт с Андреевой. Однажды он просто спутал ее с Жанной Агалаковой. Было включение с Поклонной горы. В этот момент связь с Останкино была очень плохой. Бабаев просто не понял, кто ведет программу. Он рассказал, что творится на Поклонной горе и в конце выпалил: «Ну, пока все. Жанна?» В этот момент в студии возникла гробовая тишина, после чего Андреева сказала: «Я Катя, а не Жанна». Причем в этот момент шел прямой эфир программы «Время» на Дальний Восток.

После этого, по признанию Бабаева, Екатерина Андреева затаила на него обиду. Примерно полгода они не общались.