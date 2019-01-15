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«Мы ее теряем»: Сафронов шокировал известием о горькой участи Волочковой 

Дни.ру 3 часа назад
Фото: globallookpress.com
Анастасия Волочкова заявила том, что ей надоело жить в России, поэтому она намерена эмигрировать на Мальдивские острова. Друзья и поклонники артистки разошлись во мнении: способна ли балерина променять жизнь в родной стране на пусть райскую, но все-таки чужбину. Самый знаменитый художник России Никас Сафронов уверен: на далеких островах ей будет скучно.
"Наша страна потеряет красивого эпатажного человека, если Волочкова эмигрирует, — говорит Никас Сафронов. — К Насте можно относиться как угодно, — и восторгаться, и не любить ее. Но нельзя не признавать, что она — одна из ярких звезд в России".
"Настя украшает этот мир, делает его более разнообразным и многоцветным, — пояснил Никас. -Она не просто танцует — она пропагандирует балетное искусство, знакомит с ним совершенно обычных, иногда далеких от театра людей, и часто делает это бесплатно, например, давая множественные благотворительные концерты. И уже за это ее стоит уважать".
Да, временами Волочкова бывает импульсивной, экстравагантной, — заявил Сафронов. — Но в сегодняшнем мире это неотъемлемая составляющая творческой личности. И даже когда она совершает необъяснимые поступки, это всегда ярко и интересно. Образно говоря, Анастасия — в некотором роде Сальвадора Дали в танце".
На Мальдивах судьба Насти была бы незавидной — перед кем там делать шпагаты, хвастаться "майбахами" и охапками белых роз. Да и носки там, как любовник балерины, мало кто носит — жарко.
"Там ей будет скучно и долго она там все равно не задержится. Ведь там нет необыкновенных московских тусовок и восторженной благодарной публики. Поэтому на тихих безлюдных островах Анастасия долго не сможет жить — уверен, что ей там станет тоскливо и ее ждет горькая участь. Мы все ее любим. А это в какой-то мере обязывает как минимум платить зрителям тем же. Настя должна помнить об этом", — заключил Сафронов.
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Шоу-бизнес , Никас Сафронов , Анастасия Волочкова
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