Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пугачева почувствовала себя плохо на съемках 

Рамблер 3 часа назад
Фото: ТАСС
Певица Алла Пугачева начала задыхаться во время съемок программы «Сегодня вечером», посвященной Игорю Николаеву. Об этом сообщает «Собеседник».
По данным издания, сначала певица пожаловалась на першение в горле. Вода Пугачевой не помогла. Затем появились признаки удушья, начался сильный кашель. Певица связала эти симптомы с аллергией.
«Собеседник» утверждает, что за кулисами Пугачева пожаловалась на самочувствие другой гостье программы — Ирине Аллегровой. Они пришли к выводу, что аллергию вызвал синтетический снег, рассыпанный в студии.
«Я хотела отсидеть до конца, но не могу: мучаюсь из-за кашля!» — сказала Пугачева.
«Собеседник» отмечает, что поклонники певицы связали ее самочувствие с резким похудением.
Ранее 58-летний Николаев опубликовал в Instagram совместную фотографию с 69-летней Пугачевой. Интернет-пользователи похвалили внешний вид певицы, но испугались, что она похудела слишком резко для своего возраста. При этом многие комментаторы отметили, Николаев и Пугачева выглядят ровесниками.
Комментарии
Шоу-бизнес , Игорь Николаев , Алла Пугачева , ИД "Собеседник"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: В Польше убили «последнего друга» России91
Как Путин получает зарплату85
Кремль дал прогноз по войне в Донбассе254
Решена судьба Рыбки и Лесли36
Лукашенко предупредил об угрозе с Запада и Востока16
Видео
03:20
Пока вы спали: В Польше убили «последнего друга» России
Общество
07:28
В Москве затопило метро
Новости Москвы
01:10
Лукашенко предупредил об угрозе с Запада и Востока
В мире СНГ
00:58
Россия приняла решение по Курилам
Политика Азия
00:17
«Тебя не накормят!»:школьника не пускали в столовую
Образование Общество
02:40
Решена судьба Рыбки и Лесли
Происшествия
01:01
В Китае сняли на видео детеныша редкого гиббона
Наука Наука и техника
00:51
На юго-востоке Москвы произошел крупный провал грунта
Происшествия
00:28
Пилот залезал в самолет через окно кабины
Происшествия Общество
00:40
Горит Киево-Печерская лавра
Пожары Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение