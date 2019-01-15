Пугачева почувствовала себя плохо на съемках

По данным издания, сначала певица пожаловалась на першение в горле. Вода Пугачевой не помогла. Затем появились признаки удушья, начался сильный кашель. Певица связала эти симптомы с аллергией.

«Собеседник» утверждает, что за кулисами Пугачева пожаловалась на самочувствие другой гостье программы — Ирине Аллегровой. Они пришли к выводу, что аллергию вызвал синтетический снег, рассыпанный в студии.

«Я хотела отсидеть до конца, но не могу: мучаюсь из-за кашля!» — сказала Пугачева.

«Собеседник» отмечает, что поклонники певицы связали ее самочувствие с резким похудением.