Певица Алла Пугачева начала задыхаться во время съемок программы «Сегодня вечером», посвященной Игорю Николаеву. Об этом сообщает «Собеседник».
По данным издания, сначала певица пожаловалась на першение в горле. Вода Пугачевой не помогла. Затем появились признаки удушья, начался сильный кашель. Певица связала эти симптомы с аллергией.
«Собеседник» утверждает, что за кулисами Пугачева пожаловалась на самочувствие другой гостье программы — Ирине Аллегровой. Они пришли к выводу, что аллергию вызвал синтетический снег, рассыпанный в студии.
«Я хотела отсидеть до конца, но не могу: мучаюсь из-за кашля!» — сказала Пугачева.
«Собеседник» отмечает, что поклонники певицы связали ее самочувствие с резким похудением.
Ранее 58-летний Николаев опубликовал в Instagram совместную фотографию с 69-летней Пугачевой. Интернет-пользователи похвалили внешний вид певицы, но испугались, что она похудела слишком резко для своего возраста. При этом многие комментаторы отметили, Николаев и Пугачева выглядят ровесниками.