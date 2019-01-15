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Любовь Успенская рассказала, как потеряла двух детей и мать 

Teleprogramma.pro 3 часа назад
Фото: globallookpress.com
Известна певица Любовь Успенская пришла на программу «Душевный разговор с Жасмин». Она рассказала, что пережила смерть своих детей — мальчиков-близнецов. Один из малышей сразу родился мертвым, а второй прожил всего неделю.
В те годы исполнительница жила вместе с Виктором Шумиловичем. Успенская призналась, что давно отпустила эту тему. Однако она отметила, что в 17 лет делала аборт. Причем тогда она была беременна также двойней. Не исключено, что именно из-за того аборта она потом не могла родить здоровых детей. Успенская заявила, что в 17 лет у нее не было другого выхода. Она жила в ужасных условиях, поэтому и решилась на страшный шаг.
Успенская также вспомнила, в каких муках умирала ее мать. Женщина скончалась от потери крови. Мать родила Успенскую, после чего доктора ушли праздновать День Советской армии. Медики пели песни и пили алкоголь. В это время мать Успенской орала и кричала помогите. Роженицы из соседних палат думали, что она просто рожает, поэтому не пришли на помощь.
Успенская вспомнила, когда врачи зашли в палату, ее мать уже просто истекала кровью. Спасти ее было уже нереально, сообщает портал «СтарХит».
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Шоу-бизнес , Любовь Успенская , StarHit
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