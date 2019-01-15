Любовь Успенская рассказала, как потеряла двух детей и мать

Известна певица Любовь Успенская пришла на программу «Душевный разговор с Жасмин». Она рассказала, что пережила смерть своих детей — мальчиков-близнецов. Один из малышей сразу родился мертвым, а второй прожил всего неделю.

В те годы исполнительница жила вместе с Виктором Шумиловичем. Успенская призналась, что давно отпустила эту тему. Однако она отметила, что в 17 лет делала аборт. Причем тогда она была беременна также двойней. Не исключено, что именно из-за того аборта она потом не могла родить здоровых детей. Успенская заявила, что в 17 лет у нее не было другого выхода. Она жила в ужасных условиях, поэтому и решилась на страшный шаг.

Успенская также вспомнила, в каких муках умирала ее мать. Женщина скончалась от потери крови. Мать родила Успенскую, после чего доктора ушли праздновать День Советской армии. Медики пели песни и пили алкоголь. В это время мать Успенской орала и кричала помогите. Роженицы из соседних палат думали, что она просто рожает, поэтому не пришли на помощь.