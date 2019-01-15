«Только Россия в грязи»: Топалов не смог сдержать возмущения

Новоиспеченный отец Влад Топалов много времени проводит за рулем. Популярный исполнитель не смог сдержать эмоций из-за грязи.

Судя по большому количеству фото— и видеоматериалов, которые Влад Топалов выкладывает в своем аккаунте в социальной сети Instagram, много времени своей жизни он проводит в автомобиле. Популярный исполнитель ездит на работу, в тренажерный зал, посещает мероприятия, магазины. Видимо, в какой-то момент терпение артиста лопнуло.

"Почемуууу вокруг грязь? Половина мира в снегу и только Россия в грязи… я не могу понять. Везде же машины, везде снег, везде одно и то же. Только в европе чистые дороги и белые, а у нас — одна грязь. Как это объяснить? (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим.ред.)" — задал риторический вопрос Влад Топалов. Свой пост он завершил такими словами: "Как пел В. С. Высоцкий: "обидно, Зин!"

Подписчики вступили в дискуссию с артистом.

"Потому что посыпают песком дороги. потому что чистят когда захотят, в ожидании потепления авось само растает", "Искренне желаю, чтобы люди наконец НАЧАЛИ ценить природу и навсегда забыли о реагентах!", "а в Нижневартовске снег! Белым бело! Приезжайте к нам!", "обидно не то слово!", "Умом Россию не понять в Россию надо верить!)))) только у нас в дождь моют дороги а в снег меняют теплотрассу и асфальт)))" — высказались пользователи Сети.

Кстати, чтобы отвлечься от дороги и неизбежно связанных с ними пробок Влад Топалов развлекает себя и подписчиков роликами из салона автомобиля. Певец предпочитает делиться с фанатами своими музыкальными пристрастиями. Судя по видео, артист отдает предпочтение зарубежным исполнителям.