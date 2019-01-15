Гордон выступает в защиту одинокой мамы

Недавно родившая Светлана Белогурова подала в суд на звезду сериала «Кадетство» Александра Головина

Екатерина Гордон открыла свою адвокатскую контору и взялась вести дело, которое считает не только выигрышным, но и поучительным. Правозащитница и ее подопечная Светлана Белогурова подали в суд на актера Александра Головина. Мужчина отказывается признавать девочку, которую женщина родила 8 месяцев назад. Исковое заявление было зарегистрировано в Симоновском суде столицы.

«Первобытные разговоры о том, что она насильно родила, что Головин сказал ей о том, что ребенка не хочет, заставлял делать аборт… Даже смешно комментировать. Есть ответственность, Головин — взрослый человек, и его незнание или неосторожность не являются оправданием. Света теперь — мой клиент», — написала Екатерина в своем «Инстаграме».

Известно, что отец рожденной вне брака восьмимесячной Оливии, артист Александр Головин, отказывается признавать дочь до результатов ДНК-теста и выплачивать алименты своей бывшей возлюбленной Светлане Белогуровой. А сама девушка сравнивает себя с героиней фильма «Москва слезам не верит».