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У Елизаветы II возникли опасения насчет здоровья первенца Меган Маркл 

Дни.ру 1 час назад
Фото: Reuters
В ноябре прошлого года герцог и герцогиня Сассекские объявили о том, что ожидают пополнения в семье. Выяснилось, что перед официальным заявлением королева Елизавета II потребовала, чтобы Меган Маркл прошла тест на инвалидность будущего ребенка.
Такие жесткие требования связаны с тем, что у монаршей семьи есть неприятный опыт рождения умственно отсталых детей. "Все женщины должны проходить этот тест. Многие королевские семьи в Европе очень тесно связаны друг с другом, и это увеличивает шансы появления на свет больных детей", — пояснил эксперт.
Хотя Меган Маркл не является родственницей королевы, она обязана следовать протоколу. "Несмотря на то что у нее незнатное происхождение, это не освобождает ее от прохождения теста. Когда герцогиня узнала об этом, то сильно расстроилась. Но она не могла возразить, потому что такие вещи не подлежат обсуждению, как и многие другие традиции британской монархии", — продолжил он.
Известно, что принц Джордж, пятый ребенок короля Георга V и Марии Текской, страдал от приступов эпилепсии и умственной недостаточности. Родителям пришлось запереть его подальше от публики в коттедже в Сандригемской усадьбе в Норфолке. Мальчика воспитывала няня Лала. Джордж умер в 1919 году в возрасте 13 лет.
Кузинам Елизаветы II тоже не повезло родиться в то время, когда к больным людям относились пренебрежительно. Сестры Кэтрин Боуэс-Лион и Нерисса не могли учиться, как все нормальные дети. Их скрывали от общества в Королевском госпитале в графстве Суррей. Тем не менее они прекрасно знали о своем происхождении и с большим уважением относились к королеве. Когда Диана вышла замуж за принца Чарльза, сестры внимательно наблюдали за церемонией по телевизору и выражали искреннюю радость. Известно, что Нерриса умерла в 1986 году в возрасте 66 лет, а ее сестра Кэтрин — в 2014 году в возрасте 87 лет.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Елизавета II , Чарльз Виндзор
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