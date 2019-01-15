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Подписчики предупредили Бузову о раке кожи 

Рамблер + ещё 1 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Интернет-пользователи обратили внимание на пятна, появившиеся на коже певицы Ольги Бузовой. Скриншот из сториз в ее Instagram опубликовали в группе «Дом 2 Новости» в соцсети «ВКонтакте».
На кадре создается впечатление, что на подбородке и груди Бузовой появилась сыпь.
«Аллергия на солнце, срочно в Москву, так и рак кожи можно получить», — поставила диагноз пользовательница Раиса Зыевна (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).
«Дозагораешься до состояния Рыбина и Сенчуковой…» — добавила @Марина Авилова.
Некоторые комментаторы предположили, что прыщи на лице Бузовой вызваны реакцией кожи на «тонны косметики». Многие пользователи не поверили, что фотографии настоящие. По их мнению, отфотошопить снимки певицы могли недоброжелатели.
Ранее СМИ сообщали, что у супругов-музыкантов Виктора Рыбина и Натальи Сенчуковой с разницей в несколько лет диагностировали базально-клеточный рак кожи. Сенчукова отмечала, что они следили за здоровьем, но слишком много загорали, даже в самые активные часы, а дома пользовались солярием.
Врачи смогли выявить болезнь не сразу, но лечение все равно оказалось успешным.
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Комментарии8
Шоу-бизнес , Виктор Рыбин , Наталья Сенчукова , Москва
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