У Дудя и Ивлеевой хотят отсудить 100 млн рублей

В Мещанский районный суд Москвы поступил иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к журналисту и блогеру Юрию Дудю и телеведущей Анастасии Ивлеевой. Об этом сообщает RNS.

В пресс-службе суда рассказали, что истец — Бестаев А. А. — требует взыскать с Дудя и Ивлеевой по 50 млн рублей и опровергнуть сведения, опубликованные в интервью телеведущей для Youtube-канала «вДудь» от августа 2018 года, при этом не уточнив, какие именно сведения он требует опровергнуть.

«Интервью было опубликовано 21 августа на YouTube. Здесь ссылка идет только, написано — ссылка — и с 58-ой минуты данного интервью», — пояснила пресс-секретарь суда Юлия Котомина.