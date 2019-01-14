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У Дудя и Ивлеевой хотят отсудить 100 млн рублей 

Рамблер + ещё 17 3 часа назад
Фото: РИА Новости
В Мещанский районный суд Москвы поступил иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к журналисту и блогеру Юрию Дудю и телеведущей Анастасии Ивлеевой. Об этом сообщает RNS.
В пресс-службе суда рассказали, что истец — Бестаев А. А. — требует взыскать с Дудя и Ивлеевой по 50 млн рублей и опровергнуть сведения, опубликованные в интервью телеведущей для Youtube-канала «вДудь» от августа 2018 года, при этом не уточнив, какие именно сведения он требует опровергнуть.
«Интервью было опубликовано 21 августа на YouTube. Здесь ссылка идет только, написано — ссылка — и с 58-ой минуты данного интервью», — пояснила пресс-секретарь суда Юлия Котомина.
Телеграм-каналы обнаружили в соцсетях некоего Артура Бестаева, который в сентябре 2018 года писал о недопустимости использования Анаставией Ивлеевой нецензурной лексики при обсуждении президента России Владимира Путина.
Шоу-бизнес , Владимир Путин , Москва
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