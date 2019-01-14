Внучка Лидии Федосеевой-Шукшиной рассказала, почему продала квартиру бабушки

25 сентября 2018 года, Лидия Федосеева-Шукшина отметила 80-летие. В последнее время у актрисы сложные отношения с родственниками. Вот и этот праздник был омрачен неприятным событием. Женщина узнала, что ее квартиру в Санкт-Петербурге продали без ее согласия. Федосеева-Шукшина заподозрила, что сделку с недвижимостью провернула ее дочь Ольга, так как квартира была оформлена именно на нее. Для артистки случившееся стало шоком, так как она дорожила квартирой, с которой у нее связано много воспоминаний.

В ноябре Лидия Николаевна сыграла свадьбу с продюсером Бари Алибасовым. Однако после этого влюбленные отправились не в медовый месяц, а в зал суда, где рассматривалось дело о продаже квартиры актрисы. Выяснилось, что не Ольга продала апартаменты, а внучка советской артистки Анна Шукшина. На днях она стала героиней передачи «Пусть говорят». Оказалось, что в квартире своей бабушки она проживала с мужем с 2012 года. По словам девушки, это не понравилось ее тете Ольге.

«Она натравила на меня своего сына Василия и двух его друзей», — заявила Анна.

В тот момент она не общалась со своей мамой Марией Шукшиной , так как та хотела ее наказать за некую самостоятельность.

«Пять лет назад между мной и бабушкой остро встал финансовый вопрос. Она подарила мне определенную сумму денег, а позже стала требовать средства назад. Дело в том, что ее знакомая уговорила приобрести квартиру, цена которой была завышена в три раза по сравнению с рыночной стоимостью. Бабушка осуществила покупку, а я теперь не уверена, оформлено ли жилье на нее», — поведала Анна.

Она так и не смогла отдать деньги Федосеевой-Шукшиной, так как рассталась с мужем в тот момент. Мужчина не платил ей алименты на их общего ребенка. Более того, Анне пришлось жить с бабушкой, и обеспечивать ее и своего ребенка. По словам девушки, именно с того момента у нее совсем разладились отношения с близкими. Анна думала, что мама ее поддержит, но Мария перестала с ней общаться.

Анне пришлось пережить непростой период в жизни. У нее не было денег, поэтому вместе с сыном она отправилась жить к мужчине, с которым ее связывали романтические отношения. Позже она сняла комнату. В студии передачи внучка актриса призналась, что у нее не так давно появилось свое жилье в Подмосковье, которое она купила. Анна надеется, что бабушка ее простит и будет жить с ней. Она также объяснила, зачем продала питерскую квартиру Федосеевой-Шукшиной.

«Мне кажется, ключи от него были у половины города. Я сама неоднократно приезжала туда. Там были чьи-то вещи, стояли бутылки из-под алкоголя. Создавалось впечатление, что эта квартира стала «отелем на час». Я просила бабушку сменить замки, не пускать туда чужих людей, однако она не послушалась меня», — пояснила она.

Анна подчеркнула, что уже попросила прощения у бабушки. Теперь она надеется, что ее с близкими в скором времени помирит Бари Алибасов. Также Анна хочет помириться со своей мамой, но не намерена сближаться с ней, так как опасается тотального контроля со стороны родительницы.