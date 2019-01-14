Сергей Полунин «поплатился» за слова о полных людях

Парижская Опера отказала в сотрудничестве всемирно известному танцовщику Сергею Полунину из-за его высказываний в адрес упитанных людей. Французы признают его талант, но приглашать именитого артиста Пятая республика передумала.

«Учитывая публичные высказывания Сергея Полунина, директор по танцу Орели Дюпон приняла решение больше не приглашать артиста. Такие заявления идут вразрез ценностям (парижской Оперы)», — говорится в официальном аккаунте учреждения на сайте Twitter.

По предварительным данным, россиянин мог принять участие в постановке «Лебединого озера».

Накануне скандала артист в своём Instagram резко отрицательно отозвался о полных людях. Россиянин заявил, что лишний вес — это «некрасиво» и последствие лени. Почти сразу после публикации текста владелец аккаунта удалил сообщение.

Сергей Полунин стал самым молодым премьером Королевского балета Лондона, выступал на сцене Московского театра им. Станиславского и Немировича-Данченко. В 2016 году приглашён в качестве солиста в Баварский государственный балет в Мюнхене.

Ранее News.ru сообщал о получении артистом российского паспорта. Полунин родился в Херсоне УССР и до этого имел лишь украинское гражданство.