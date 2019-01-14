Кушанашвили заявил о связях Рыбина с людьми из криминала

Журналист Отар Кушанашвили заявил в программе «Моя правда» на «Пятом канале», что многие музыканты в 90-х имели «теснейшие контакты» с уголовным миром, подобные связи якобы были и у лидера группы «Дюна» Виктора Рыбина . Выпуск программы опубликован на YouTube.

«Я думаю, будет очень глупо с его стороны, если он будет отрицать. Наверняка Витя Рыбин дружил долгое время, да и сейчас, наверное, дружит с людьми, которые называются теперь иначе, но сути их это не меняет», — заявил журналист.

Рыбин родился в 1962 году в подмосковном Долгопрудном. Сам музыкант рассказал «Пятому каналу», что в 90-х в каждом городе местные «братаны» его группу встречали как представителей Долгопрудного, где в то время орудовала одна из самых известных в стране группировок.

«Нам нужно было находить какой-то общий язык, чтобы не обидеть. <…> Это были времена «ответа за базар». Нужно было уметь правильно разговаривать, общаться, потому что вся страна так разговаривала», — рассказал он.

По данным «Пятого канала», однажды бандиты подарили музыканту автомат Калашникова, и ему пришлось «дипломатично отказаться» от такого подарка.

«Мы помогали многим музыкантам, которые могли сказать, что они знакомы со мной и с Наташей [Сенчуковой], и от них сразу отставали эти структуры», — сказал Рыбин.

Он добавил, что иногда рассказывал своим «друзьям-гангстерам» о конфликтах с бандитами на гастролях, и те возмущались, что он с ними не «разобрался».

Кушанашвили отметил, что при личном общении Рыбин оказался очень умным и обаятельным человеком, «достаточно образованным, чтобы отчетливо понимать, что он делает», поэтому его группа и смогла добиться такого успеха.