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Перекупщики запросили за билеты на концерт Пугачевой 375 тысяч 

Рамблер + ещё 2 25 минут назад
Фото: globallookpress.com
Перекупщики начали продавать билеты на юбилейный концерт Аллы Пугачевой за 375 тысяч рублей. Об этом сообщает «СтарХит».
По данным издания, такую сумму перекупщики просят за билеты в первом ряду партера (не в центре). Официально их можно было купить за сто тысяч рублей. Самый дешевый билет у официальных продавцов стоит три тысячи рублей.
Ранее Пугачева опубликовала в Instagram афишу концерта «Алла Пугачёва. P. S.». Концерт состоится 17 апреля, через несколько дней после 70-летнего юбилея артистки.
Мероприятие пройдет в большом зале Государственного Кремлёвского дворца. СМИ писали, что билеты на концерт Пугачевой, появившиеся в кассе Кремлевского дворца, были раскуплены за один день.
Директор артистки Елена Чупракова рассказала «СтарХиту», что все песни для концерта уже записаны. Она не стала раскрывать, выйдут ли на сцену дети Пугачевой и Максима Галкина, назвав это интригой. Сейчас команда певицы выбирает режиссера-постановщика.
Комментарии
Шоу-бизнес , Максим Галкин , Алла Пугачева , StarHit
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