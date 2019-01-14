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Россия приняла решение по Курилам
Россия приняла решение по Курилам

Олег Газманов вернулся из пустыни и порадовался идеальной зиме в Подмосковье 

Teleprogramma.pro 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Олег Газманов вернулся из отдыха в Эмиратах, где они провели время с семьей. Артист совместил приятное с полезным, в Абу-Даби он выступал на новогодних корпоративах и решил прихватить семейство, чтобы они в это время отдохнули. В перерывах между выступлениями они вместе с сыном Филиппом отлично провели время, устроив джиппинг в пустыне. Газманов-старший распугал верблюдов, а младший научился делать сальто в песках.
Как только семейство вернулось в свой дом в Подмосковье, супруги отправились в лес на прогулку со своим питомцем — немецкой овчаркой по кличке Зорро. Именно среди заснеженных деревьев Газманов понял, что на курортах хорошо, но дома все-таки лучше.
«Вернулся из Абу-даби, погулял по зимнему подмосковному лесу с моим Зорро и понял, что в этом году у нас идеальная зима. Лучше не бывает!», — поделился Газманов.
Напомним, у Олега Газманова трое детей — старший сын — Родион, рожденный в первом браке. Филипп — это сын второй супруги певца Марины, для которого Олег стал родным и позже он взял его фамилию. Также у Марины и Олега Газмановых есть дочь Марианна, которая является любимицей всей семьи. Именно 15-летняя Маруся и сняла брата и отца во время их дурачеств в арабской пустыне.
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Комментарии2
Шоу-бизнес , Олег Газманов , Абу-Даби , Московская область
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