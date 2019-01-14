Олег Газманов вернулся из пустыни и порадовался идеальной зиме в Подмосковье

Как только семейство вернулось в свой дом в Подмосковье, супруги отправились в лес на прогулку со своим питомцем — немецкой овчаркой по кличке Зорро. Именно среди заснеженных деревьев Газманов понял, что на курортах хорошо, но дома все-таки лучше.

«Вернулся из Абу-даби, погулял по зимнему подмосковному лесу с моим Зорро и понял, что в этом году у нас идеальная зима. Лучше не бывает!», — поделился Газманов.

Напомним, у Олега Газманова трое детей — старший сын — Родион, рожденный в первом браке. Филипп — это сын второй супруги певца Марины, для которого Олег стал родным и позже он взял его фамилию. Также у Марины и Олега Газмановых есть дочь Марианна, которая является любимицей всей семьи. Именно 15-летняя Маруся и сняла брата и отца во время их дурачеств в арабской пустыне.