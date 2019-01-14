У Успенского нашелся внебрачный сын

Писатель Валентин Постников в эфире программы «Прямой эфир» заявил, что он является внебрачным сыном недавно умершего Эдуарда Успенского, сообщает портал teleprogramma.ru. Эту информацию подтвердила его мать Наталья Постникова, жена советского писателя Юрия Дружкова, известного книгами о похождениях Карандаша и Самоделкина.

В телевизионном эфире женщина подтвердила, что у неё с Успенским был роман, в результате которого родился ребёнок. 48-летний «внебрачный сын» автора Чебурашки заявил, что долгое время не знал, кто его настоящий отец.

«Наши семьи дружили. Я узнал, что он мой папа, когда мне было 20 лет. До 20 лет меня воспитывал мой папа Юрий Дружков», — поделился герой передачи», — отметил Валентин.

Примечательно, что мужчина решился на откровенное заявление в канун оглашения завещания Успенского. Советский писатель оставил внушительное наследство: особняки, дома и авторские права на его произведения. Только за использование прав на Чебурашку Успенский получал более 1 миллиона долларов в год. Впрочем новоявленный сын Успенского заявил, что на наследство своего настоящего отца он претендовать не собирается.

В студии одна из бывших жён писателя Элеонора Филина не исключила, что Успенский мог закрутить роман с женой своего товарища. Однако родная дочь писателя Татьяна и его супруга Елена наотрез отказались поверить в версию объявившегося «родственника».

«Он сочинитель и будет сочинять», — выразила свое отношение к словам Валентина Постникова Татьяна.