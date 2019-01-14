Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ольга Бузова рассказала о слезах во время своего отдыха на Мальдивах 

Teleprogramma.pro + ещё 2 14 января 2019
Фото: Teleprogramma.pro
Отдых певицы и телеведущей Ольги Бузовой с сестрой Анной на Мальдивах подошел к концу. В ближайшее время сестры вернутся в Россию. Между тем на своей страничке в социальной сети Instagram Ольга Бузова призналась, что отдых за границей был незабываемым, однако их путешествие подошло к концу. Бузова, в частности, отметила, что на курорте она не только веселилась, но и плакала.
«Солнце, океан, душевные разговоры по вечерам… Мы и смеялись, и плакали… Я обо многих вещах думала, много анализировала, мечтала, строила планы, читала, провожала каждый вечер закат, и делилась своими мгновениями счастья с вами. Спасибо жизнь. Я тебя люблю», — заметила звезда.
«Фотки все классные, но этот рай на столько скучный. Если только с семьей, детьми, друзьями такими же приехать. Но не для молодых девчат, жаждущих приключений!» «Хорошего тебе спутника по жизни и всегда оставаться такой позитивной!» «Спасибо за сторис! Благодаря вашим сторис, как будто сама там побывала. Тоже захотелось на Мальдивы. Значит обязательно поеду, главное мужу сообщить о моих планах», — заметили в комментариях пользователи.
Teleprogramma.pro: последние новости
Подруга Аллы Пугачевой рассказала о драке Примадонны с целительницей Джуной Виктория Лопырева надеется, что ее роман с Игорем Булатовым перестанут обсуждать Передачи Малахова не вошли в ТОП-100 самых просматриваемых программ по версии Mediascope
Комментарии
Шоу-бизнес , Ольга Бузова , Мальдивы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Решена судьба задержанных украинских моряков
Россия назвала условие возвращения в ПАСЕ3
Пока вы спали: Медведев возьмется за «гильотину»72
«Я человек, который официально „несет пургу“23
«Кровь стынет»: Песков рассказал, как ругается Путин709
Видео
01:04
Россия отвернулась от ПАСЕ
Политика
00:28
Порошенко рассказал о напугавшем «российских танкистов» оружии
Конфликты Армия
03:20
Пока вы спали: В Польше убили «последнего друга» России
Общество
03:18
Решена судьба виновников керченского инцидента
Происшествия
00:50
Машины провалились в яму с кипятком в СПб
Происшествия Общество
03:10
США потребовали уничтожить российскую ракету
Армия
03:40
Пока вы спали: Медведев возьмется за «гильотину»
Общество
01:49
«Я человек, который официально „несет пургу“
Политика
01:48
Россия отказалась платить взнос в ПАСЕ
Политика
04:02
Макаревич получил новую должность
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение