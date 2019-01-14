Ольга Бузова рассказала о слезах во время своего отдыха на Мальдивах

Отдых певицы и телеведущей Ольги Бузовой с сестрой Анной на Мальдивах подошел к концу. В ближайшее время сестры вернутся в Россию . Между тем на своей страничке в социальной сети Instagram Ольга Бузова призналась, что отдых за границей был незабываемым, однако их путешествие подошло к концу. Бузова, в частности, отметила, что на курорте она не только веселилась, но и плакала.

«Солнце, океан, душевные разговоры по вечерам… Мы и смеялись, и плакали… Я обо многих вещах думала, много анализировала, мечтала, строила планы, читала, провожала каждый вечер закат, и делилась своими мгновениями счастья с вами. Спасибо жизнь. Я тебя люблю», — заметила звезда.

«Фотки все классные, но этот рай на столько скучный. Если только с семьей, детьми, друзьями такими же приехать. Но не для молодых девчат, жаждущих приключений!» «Хорошего тебе спутника по жизни и всегда оставаться такой позитивной!» «Спасибо за сторис! Благодаря вашим сторис, как будто сама там побывала. Тоже захотелось на Мальдивы. Значит обязательно поеду, главное мужу сообщить о моих планах», — заметили в комментариях пользователи.