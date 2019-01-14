Экс-подруга Кельми связала смерть певца с его женой

Полина Белова, которую СМИ называют бывшей возлюбленной Криса Кельми , обратила внимание, что музыкант умер, оказавшись на Новый год в компании с женой. Об этом сообщает «СтарХит».

Белова утверждает, что три года назад Кельми хотел развестись с женой Людмилой, но та не согласилась.

Белова заявила, что встречалась с певцом с 2012 года, и его супруга боялась, что он женится на ней.

«Сколько новогодних ночей он был со мной — и ничего… А тут оказался с ней. Видите, что получилось», — подчеркнула она.

По версии Беловой, жена не хотела разводиться с Кельми из-за недвижимости.

По данным «СтарХита», состояние Кельми оценивается в 70 миллионов рублей. Его брат рассказал изданию, что от музыканта осталась четырехкомнатная квартира на Смоленском бульваре, «однушка» на Делегатской улице и двухэтажный коттедж в 50 километрах от Москвы. Кроме того, он купил жилье сыну. Брат мужчины подчеркнул, что жена регулярно навещала Кельми.

Крис Кельми скончался 1 января в Подмосковье на 64-м году жизни. По одним данным, он умер от остановки сердца, по другим, причиной его смерти стала язва желудка и открывшееся внутреннее кровотечение.