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Экс-подруга Кельми связала смерть певца с его женой 

Рамблер 2 часа назад
Фото: ТАСС
Полина Белова, которую СМИ называют бывшей возлюбленной Криса Кельми, обратила внимание, что музыкант умер, оказавшись на Новый год в компании с женой. Об этом сообщает «СтарХит».
Белова утверждает, что три года назад Кельми хотел развестись с женой Людмилой, но та не согласилась.
Белова заявила, что встречалась с певцом с 2012 года, и его супруга боялась, что он женится на ней.
«Сколько новогодних ночей он был со мной — и ничего… А тут оказался с ней. Видите, что получилось», — подчеркнула она.
По версии Беловой, жена не хотела разводиться с Кельми из-за недвижимости.
По данным «СтарХита», состояние Кельми оценивается в 70 миллионов рублей. Его брат рассказал изданию, что от музыканта осталась четырехкомнатная квартира на Смоленском бульваре, «однушка» на Делегатской улице и двухэтажный коттедж в 50 километрах от Москвы. Кроме того, он купил жилье сыну. Брат мужчины подчеркнул, что жена регулярно навещала Кельми.
Крис Кельми скончался 1 января в Подмосковье на 64-м году жизни. По одним данным, он умер от остановки сердца, по другим, причиной его смерти стала язва желудка и открывшееся внутреннее кровотечение.
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Шоу-бизнес , Крис Кельми
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