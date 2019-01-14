Павел Воля сравнил себя с «торгашом с Лужников»

Звездный юморист отдыхает со своей супругой на Мальдивах

Известный шоумен и юморист Павел Воля вместе с женой гимнасткой Ляйсан Утяшевой и двумя детьми находится на отдыхе на Мальдивах. Звездный телеведущий на своей страничке в социальной сети Instagram опубликовал забавный снимок.

На фотографии Павел Воля стоит в белой рубашке с коротким рукавом, а на поясе у него висит сумочка, которая была очень популярна в девяностых годах прошлого века. Впрочем, такую сумочку можно и сейчас встретить у людей, которые торгуют на рынках. «Торгаш с Лужников. Спекулянт. Валютчик», — в шутку высказался на счет себя Павел Воля.

«Последнее, скорее всего. Не крем же от загара в сумочке лежит?» «На „Лужниках“ уже не торгуют», «Крутой перец!» «Паша постарел, сумочку на пояс надел», «У меня тоже есть такая сумка, очень удобно», «Единственное место на теле, куда воришка руку не сунет», «Павел, вы как всегда, просто прелесть», «Кто с юмором по жизни шагает! Тому скучно никогда не бывает», — заметили в комментариях пользователи.