Агутин шуткой ответил на провокацию

Музыкант опубликовал селфи с женой и дочкой, чем вызвал агрессивную реакцию завистников

Леонид Агутин опубликовал семейное фото с подписью: «Завтрак в Лос-Анжелосе». После долгой разлуки артист с женой Анжеликой Варум и дочкой Лизой завтракают в одном из ресторанов. Этот обычный для «Инстаграма» сюжет почему-то разозлил фолловеров, которые упрекнули музыканта в отсутствие патриотизма.

«А на российском канале все патриоты, что же вы в Америке делаете», — заметил один из читателей.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Леонид Агутин (@agutinleonid) 13 Янв 2019 в 12:41 PST «Несем российскую культуру в массы», — иронично ответил Агутин. Это вызвало большую дискуссию между сторонниками ура-патриотов и теми, кто адекватно относится к свободному перемещению артистов по миру.

Напомним, что накануне в своем интервью Юрию Дудю на YouTube-канале Леонид Агутин откровенно рассказал, что вынужден был отправить тестя на лечение в США, а с ним и 5-летнюю дочь, которая всегда воспитывалась у бабушки с дедушкой. Музыкант уточнил, что в семье у них только два «добытчика» — он и Анжелика. А семья большая, и оба они из семьи небогатых музыкантов. Все, что сейчас есть у Леонида и всех его членов семьи, — это результат постоянного труда, как называл это в шутку Агутин, «за проволочными заграждениями» — имея в виду ограждения возле сцены. Известно, что Анжелика Варум выступала на сцене практически до самых родов, а после рождения дочери начала гастролировать, когда малышке было полгода, оставив ребенка на воспитание своему отцу Юрию Варуму и его супруге. Впоследствии у Юрия Варума обнаружилась тяжелая форма диабета, в результате была ампутирована одна нога, и грозила ампутация второй. Оказать реальную помощь пациенту смогли только врачи в США. Леонид и Анжелика вынуждены были приобрести дом в Майами и отправить туда на постоянное проживание всю семью.