Сестра Фриске пригрозила судом «воскресившим» певицу журналистам

Сестра Жанны Фриске Наталья пообещала подать в суд за распространение новостей о том, что певица на самом деле жива. Об этом сообщает «СтарХит».

По словам женщины, она опасается, что эта информация негативно повлияет на ее родителей, у которых есть проблемы со здоровьем. Она подчеркнула, что ее семья до сих пор не оправилась.

«Последний бред, который выдумали эти ребята, — будто вместо меня на Шри-Ланке живет сестра! Чушь!» — возмутилась она.

Наталья Фриске пообещала, что распространители этой информации «будут отвечать по букве закона, если не угомонятся».

По данным «СтарХита», Наталья Фриске прилетела в Россию перед Новым годом ради встречи с адвокатом Назаром Назаровым . Он заявил, что изданию, которое распространяет такие новости, в досудебном порядке направят требование об опровержении.

Если издание не согласится решить вопрос до суда, против него могут подать иск и потребовать один миллион рублей в качестве возмещения морального вреда.

Жанна Фриске скончалась в июне 2015-го в возрасте 40 лет. Последние два года жизни певица боролась с раком.