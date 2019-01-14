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Чем новый президент Бразилии пригрозил России

Сестра Фриске пригрозила судом «воскресившим» певицу журналистам 

Рамблер + ещё 2 1 час назад
Сестра Жанны Фриске Наталья пообещала подать в суд за распространение новостей о том, что певица на самом деле жива. Об этом сообщает «СтарХит».
По словам женщины, она опасается, что эта информация негативно повлияет на ее родителей, у которых есть проблемы со здоровьем. Она подчеркнула, что ее семья до сих пор не оправилась.
«Последний бред, который выдумали эти ребята, — будто вместо меня на Шри-Ланке живет сестра! Чушь!» — возмутилась она.
Наталья Фриске пообещала, что распространители этой информации «будут отвечать по букве закона, если не угомонятся».
По данным «СтарХита», Наталья Фриске прилетела в Россию перед Новым годом ради встречи с адвокатом Назаром Назаровым. Он заявил, что изданию, которое распространяет такие новости, в досудебном порядке направят требование об опровержении.
Если издание не согласится решить вопрос до суда, против него могут подать иск и потребовать один миллион рублей в качестве возмещения морального вреда.
Жанна Фриске скончалась в июне 2015-го в возрасте 40 лет. Последние два года жизни певица боролась с раком.
Комментарии3
Шоу-бизнес , Видео , Жанна Фриске , Назар Назаров
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