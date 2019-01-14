Кайли Дженнер «отомстила» яйцу, обогнавшему ее по лайкам в Instagram

Американская модель Кайли Дженнер, чей рекорд по лайкам в Instagram побил снимок обычного куриного яйца, опубликовала ответ новому рекордсмену.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kylie (@kyliejenner) 13 Янв 2019 в 6:04 PST Дженнер выложила видео, на котором она разбивает яйцо, выливает содержимое на асфальт и смеется.

"Вот что делает Кайли, когда видит мировой рекорд, установленный яйцом", — говорится в подписи к видео.

Пост уже набрал 19 миллионов просмотров.

Дженнер долгое время удерживала рекорд по количеству лайков, после того как снимок ее новорожденной дочери понравился 18 миллионам пользователей. Однако фото куриного яйца в аккаунте @world_record_egg набрало больше лайков (в настоящий момент уже более 30 миллионов) и установило новый рекорд. Хозяин аккаунта отказался раскрыть свою личность, представившись курицей по кличке Генриетта.