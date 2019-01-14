Лариса Гузеева предложила поклонникам «опознать» на архивном фото звездных коллег

Из пятерых артистов фанаты узнали только четырех.

На своей странице в социальной сети Instagram известная актриса и ведущая Лариса Гузеева поделилась очередным архивным снимком, на котором она запечатлена вместе со своими коллегами-актерами.

«Ой, какие молоденькие!» — умиляются в интернете поклонники, параллельно признаваясь своим кумирам в любви.

Большинство же с восхищением отмечали красоту актрисы, которая с возрастом никуда не делась.

«Красавица, умница, шикарная женщина», — пишут фанаты звезды.