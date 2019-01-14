Из пятерых артистов фанаты узнали только четырех.
На своей странице в социальной сети Instagram известная актриса и ведущая Лариса Гузеева поделилась очередным архивным снимком, на котором она запечатлена вместе со своими коллегами-актерами.
Звезда предложила поклонникам одну распространенную игру — узнать, кто изображен на черно-белом, немного нечетком снимке. С уверенностью и довольно быстро подписчики узнали Сергея Маковецкого, Сергея Виноградова, Алексея Серебрякова и, конечно, саму Ларису Гузееву. А вот крупный бородач так и остался «неопознанным».
«Ой, какие молоденькие!» — умиляются в интернете поклонники, параллельно признаваясь своим кумирам в любви.
Большинство же с восхищением отмечали красоту актрисы, которая с возрастом никуда не делась.
«Красавица, умница, шикарная женщина», — пишут фанаты звезды.