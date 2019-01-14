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Меган Маркл осталась без телохранителя 

Lenta.ru 1 час назад
Жена принца Гарри Меган Маркл рассталась с личной телохранительницей. Об этом сообщает Fox News.
По информации телеканала, спустя полгода работы с монаршей особой в отставку подала сотрудница Скотланд-Ярда, которая обеспечивала ее безопасность на острове Фиджи. Отмечается, что решение связано не с тяжелым характером герцогини Сассекской, а с ее желанием быть «ближе к народу».
«В отличие от тех, кто вырос в королевской семье и привык всегда находиться под охраной, [Меган] это сильно ограничивало и доставляло неудобства. В ее положении она никуда не может пойти без своих охранников, что сильно сковывает ее действия», — предположил источник The Times.
Ранее сообщалось, что Меган Маркл покинул личный помощник. Также королевскую семью после 17 лет работы вскоре покинет персональный секретарь принца Гарри и его жены.
В середине декабря стало известно, что герцоги Сассекские отказались останавливаться во время традиционных рождественских каникул в загородном доме в графстве Норфолк, куда приедут принц Уильям и Кейт Миддлтон. Причиной называлось желание супругов провести время уединенно.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Видео , Кейт Миддлтон , Газета The Times , Фиджи
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