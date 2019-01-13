Поклонник подарил Бузовой украшения на 10 млн

Неизвестный поклонник подарил Ольге Бузовой браслет и кольцо из розового золота с бриллиантами за 10 млн рублей.

Телеведущая похвасталась подарком от тайного воздыхателя — кольцом и браслетом с бриллиантами от Картье. Эксперты светского мира уже подсчитали, что стоимость украшений — 10 млн рублей.

Бузова выложила фото подаренных украшений и поблагодарила поклонника словами «Сумасшедший. Спасибо» и смайликом с сердечками.

Ранее телеведущая рассказала своим фанатам, что влюбилась в робкого молодого человека. По ее словам, он тоже неравнодушен к ней, но стесняется делать первый шаг.

В инстаграме Бузова опубликовала свое фото с подписью «Мечтаю быть твоей». Возлюбленный пока остается инкогнито. Не исключено, что украшения подарил именно он.

Подаренные ювелирные изделия входят в коллекцию Juste un Clou, выпущенную Cartier. Браслеты и кольца похожи на скрученный в круг «гвоздь». Многие западные знаменитости носят подобные украшения.