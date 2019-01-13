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Поклонник подарил Бузовой украшения на 10 млн 

Рамблер + ещё 2 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Неизвестный поклонник подарил Ольге Бузовой браслет и кольцо из розового золота с бриллиантами за 10 млн рублей.
Телеведущая похвасталась подарком от тайного воздыхателя — кольцом и браслетом с бриллиантами от Картье. Эксперты светского мира уже подсчитали, что стоимость украшений — 10 млн рублей.
Бузова выложила фото подаренных украшений и поблагодарила поклонника словами «Сумасшедший. Спасибо» и смайликом с сердечками.
Ранее телеведущая рассказала своим фанатам, что влюбилась в робкого молодого человека. По ее словам, он тоже неравнодушен к ней, но стесняется делать первый шаг.
В инстаграме Бузова опубликовала свое фото с подписью «Мечтаю быть твоей». Возлюбленный пока остается инкогнито. Не исключено, что украшения подарил именно он.
Подаренные ювелирные изделия входят в коллекцию Juste un Clou, выпущенную Cartier. Браслеты и кольца похожи на скрученный в круг «гвоздь». Многие западные знаменитости носят подобные украшения.
Сейчас Бузова вместе с сестрой Анной отдыхает на Мальдивах, которые в этом году словно притягивают к себе и других доморощенных телезвезд. Например, на островах также отдыхают Светлана Лобода и Анастасия Волочкова.
Комментарии
Шоу-бизнес , Другое , Светлана Лобода , Анастасия Волочкова
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