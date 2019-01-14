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Малахов демонстративно отписался от Лопыревой 

Рамблер + ещё 4 1 час назад
Фото: twitter.com/a_malahov
Телеведущий Андрей Малахов сообщил модели Виктории Лопыревой, что отписывается от ее страницы в Instagram из-за фото с бизнесменом Игорем Булатовым. Внимание на это обратил портал Super.
«Виктория, я не знаю, от кого ребёнок, но от этого фото из Майами у меня — шок! Извини, я отписываюсь от твоей страницы», — процитировал портал комментарий телеведущего.
На момент публикации этого материалы все комментарии в Instagram Лопыревой были закрыты. По данным Super, модель сделала это после сообщения Малахова.
Super отмечает, что Булатов — зять бизнесмена Самвела Карапетяна, основателя промышленно-строительной группы «Ташир». По данным издания, Лопырева много лет дружила с семьей Булатова, в том числе с его супругой Татевик Карапетян, семь месяцев назад родившей дочь. В январе 2019-го в интернете появились совместные фотографии беременной Лопыревой и Булатова, сделанные на пляже в Майами.
LEGION-MEDIA
В июле прошлого года сообщалось о планах певца Николая Баскова жениться на Лопыревой. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявлял, что свадьба состоится 5 октября в Грозном. Позже появилась информация, что торжество решили перенести на другую дату, так как именно 5 октября много лет назад ушел из жизни дедушка певца. Лопырева говорила, что к вопросу свадьбы они вернутся после ЧМ-2018 по футболу.
Комментарии
Шоу-бизнес , Рамзан Кадыров , Николай Басков , Андрей Малахов , Самвел Карапетян , Виктория Лопырева , Майами
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