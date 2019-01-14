Малахов демонстративно отписался от Лопыревой

«Виктория, я не знаю, от кого ребёнок, но от этого фото из Майами у меня — шок! Извини, я отписываюсь от твоей страницы», — процитировал портал комментарий телеведущего.

На момент публикации этого материалы все комментарии в Instagram Лопыревой были закрыты. По данным Super, модель сделала это после сообщения Малахова.

Super отмечает, что Булатов — зять бизнесмена Самвела Карапетяна , основателя промышленно-строительной группы «Ташир». По данным издания, Лопырева много лет дружила с семьей Булатова, в том числе с его супругой Татевик Карапетян, семь месяцев назад родившей дочь. В январе 2019-го в интернете появились совместные фотографии беременной Лопыревой и Булатова, сделанные на пляже в Майами.

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