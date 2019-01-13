Семен Слепаков пошутил по поводу своей ориентации

Юморист опубликовал снимок со своим другом, сценаристом Джавидом Курбановым.

Известный юморист Семен Слепаков на своей страничке в социальной сети Instagram опубликовал снимок со своим другом, сценаристом Джавидом Курбановым. Именно этот человек помогает Слепакову сочинять его хиты, которые так полюбились многим поклонникам творчества юмориста.

Слепаков пошутил по поводу снимка. Он заметил, что фотография сделана в далёком 1953 году по случаю смерти Сталина. «Тогда мы с Джавидом были молодыми. Холостыми. Геями. В общем, все располагало к творчеству. Недавно Джавид попал в сложную ситуацию. Он уже несколько месяцев не может придумать рифму к слову „окунь“. А заказчики заплатили и ждут. Джавид не сдается, но с каждым днем ему всё сложнее. Если можете — помогите. Рифма необязательно должна быть идеальной. В принципе, любое слово подойдет. Спасибо. Кстати, „спасибо“ тоже подойдет. И „подойдет“ подойдет», — заметил юморист.