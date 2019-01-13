Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Российские школьники жестоко избили учительницу
Российские школьники жестоко избили учительницу

Семен Слепаков пошутил по поводу своей ориентации 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Юморист опубликовал снимок со своим другом, сценаристом Джавидом Курбановым.
Известный юморист Семен Слепаков на своей страничке в социальной сети Instagram опубликовал снимок со своим другом, сценаристом Джавидом Курбановым. Именно этот человек помогает Слепакову сочинять его хиты, которые так полюбились многим поклонникам творчества юмориста.
Слепаков пошутил по поводу снимка. Он заметил, что фотография сделана в далёком 1953 году по случаю смерти Сталина. «Тогда мы с Джавидом были молодыми. Холостыми. Геями. В общем, все располагало к творчеству. Недавно Джавид попал в сложную ситуацию. Он уже несколько месяцев не может придумать рифму к слову „окунь“. А заказчики заплатили и ждут. Джавид не сдается, но с каждым днем ему всё сложнее. Если можете — помогите. Рифма необязательно должна быть идеальной. В принципе, любое слово подойдет. Спасибо. Кстати, „спасибо“ тоже подойдет. И „подойдет“ подойдет», — заметил юморист.
«Окунь-покунь. Про геев не смешно. И так их как окуней много», «Не надо было заказ брать с этим словом. Я года два назад тоже попал на слове „окунь“. Но все же тогда удалось разрулить, заказчики разрешили заменить окунь на галстук. Кстати, как вариант попробуйте это слово», «Друзья, напишите песню про новый пенсионный возраст в России!» «Окунь — рыба не простая, рак и лебедь ей не нужен», «Я думала, что вы сочиняете на ходу. А ещё и соавтор есть», — заметили в комментариях пользователи.
Teleprogramma.pro: последние новости
Появилось видео скандала, который устроила Светлана Лобода в аэропорту Шереметьево Пугачева и Аллегрова станцевали на творческом вечере Игоря Николаева Викторию Боню заподозрили в фотосессиях за деньги на борту частных самолетов
Комментарии
Шоу-бизнес , Семен Слепаков
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ЧП в Шереметьево привело к массовым задержкам рейсов11
Порошенко обратился с требованием к РПЦ20
США решили вывести войска из Сирии «по-хитрому»80
Лобода устроила скандал в Шереметьево321
Белорусы захотели избавиться от российских каналов1437
Видео
01:09
Названа причина мощного взрыва в Париже
Происшествия
04:24
Порошенко обратился с требованием к РПЦ
В мире Украина
00:55
ЧП в Шереметьево привело к массовым задержкам рейсов
Происшествия
01:16
Раскольники захватили храм УПЦ
Украина В мире
00:40
Лобода устроила скандал в Шереметьево
Шоу-бизнес
02:49
«Придут танки»: в РБ выступили против российского ТВ
СНГ Статьи
01:30
Неоднозначное решение Японии вызвало недоумение МИД
Политика
00:19
Белорусы захотели избавиться от российских каналов
СНГ В мире
00:28
Рудковская отказалась говорить о здоровье Плющенко
Шоу-бизнес
01:17
Москвичей предупредили о погодной опасности
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение