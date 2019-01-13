Розу Сябитову распекли за фото с Маратом Башаровым

Роза Сябитова уже давно завоевала статус «главной свахи страны». К мнению известной телеведущей популярной передачи «Давай поженимся» прислушиваются миллионы. На своей официальной страничке в Инстаграм звезда решила поднять тему идеальных мужчин.

Роза описала в новом посте свой образ идеального мужчины. Среди разных характеристик были и те, которые касались равноправия между женщиной и мужчиной. По её мнению, идеальный мужчина должен уважать свою даму и не упрекать ее за нежелание выполнять некоторые «женские» обязанности.

Пост Сябитовой был подкреплен фотографиями известных мужчин. На одном из фото Роза запечатлена с Маратом Башаровым, что возмутило фанатов телеведущей, так как актер известен жестоким обращением с женщинами.