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Элегантная Пугачева сразила наповал Николаева 

ТВ Центр 1 час назад
Фото: ©Агентство городских новостей "Москва"
Примадонна была вся в черном
Алла Пугачева посетила творческий вечер Игоря Николаева. Легенда отечественной эстрады впервые за долгое время отказалась от мини-юбок и коротких шорт, а надела черный приталенный костюм.
Примадонна посетила съемочную площадку на Первом канале в зауженных брюках, пиджаке и топе. Также на ней можно увидеть бусы, перстни и солнцезащитные очки. На ноги она надела бархатные сапоги.
На фотографии в Instagram фан-клуба артистки можно увидеть, как она идет по сцене под руку с самим Николаевым. На фото показано лицо певца, которому 17 января исполнится 59 лет. Он явно ошеломлен внешним видом 69-летней Пугачевой.
В последнее время похудевшая Примадонна все чаще радует поклонников появлением на публике в коротких нарядах. Однако не всех радует новый имидж певицы. Некоторые считают, что Алла Борисовна уже в таком возрасте, когда не стоит показывать всему свету "ноги старческие".
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Шоу-бизнес , Игорь Николаев , Алла Пугачева
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