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Перенесший операцию Садальский порекомендовал вкладывать деньги в здоровье 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: GLOBALLOOK
Актер заметил, что больные люди сегодня никому не нужны.
Известный актер Станислав Садальский не так давно перенес операцию на сердце. Он выкладывал несколько снимков и отмечал, что все прошло успешно благодаря талантливым врачам. А вот лекарствами, которыми актер сейчас пользуется, он остался очень недоволен. Садальский даже заявлял, что владельцев всех аптек нужно отправить в колонию. Сейчас Садальский восстанавливается после операции. Ему прописан полный покой и, как можно больше времени проводить на свежем воздухе, чем он, судя по всему, и занимается.
На своей страничке в социальной сети Instagram актер высказал новогоднее пожелание всем своим подписчикам. Он порекомендовал следить за здоровьем. «Помните: больные люди никому не нужны. Ещё Пушкин сказал: „Но, боже мой, какая скука с больным сидеть и день и ночь. Печально подносить лекарство, вздыхать и думать про себя: когда же чёрт возьмёт тебя!“ Поэтому вкладывайте деньги в свое здоровье — и в хорошее настроение. Я имею в виду ходите в театр», — заявил Садальский.
«Станислав, у вас такие грустные глаза на этом фото. Здоровья вам и больше радости в жизни!» «Понимаю, что нужно заботиться о здоровье, но не люблю врачей», «Будьте просто здоровы! А про вкладывание денег в здоровье — это, простите, ерунда. Это говорю по своему личному опыту. Говорят, что еще не надо нервничать, но людям небезразличным, как вы, это не грозит. Еще раз будьте здоровы!» — заметили в комментариях пользователи.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Станислав Садальский
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