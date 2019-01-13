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Викторию Боню заподозрили в фотосессиях за деньги на борту частных самолетов 

Teleprogramma.pro + ещё 1 3 часа назад
Фото: Instagram
Блогер Лена Миро считает известную модель «приживалкой эконом-класса».
Известная модель Виктория Боня любит устраивать фотосессии на борту дорогих частных самолетов. На ее страничке в соцсетях иногда появляются подобные снимки. Между тем известный блогер Лена Миро в своем «Живом журнале» сделала вывод, что на самом деле Боня пользуется специальной услугой: фотосессией на борту дорогого самолета. Как признается Миро, такая услуга стоит в Москве от 17 до 25 тысяч рублей. Самолет при этом никуда не летит. Человека просто в нем фотографируют.
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Миро считает, что те дамы, у которых есть средства летать на частных самолётах, никогда не будут этим хвастаться. Она знает таких женщин. Для них, как отмечает Миро, это рядовое явление, как для обычных людей поездка утром на работу.
«Для женщины, которая является приживалкой эконом-класса, но хочет казаться богатой, фотография в кресле частного самолёта — это то, что ей любыми способами нужно заполучить», — заявила Миро, намекая на образ жизни Бони.
Миро также отметила, что в голове у Бони пустота. По ее мнению, модель уже далеко не молодая девушка, которая пытается «впарить свои несвежие вареники какому-нибудь мужичку».
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Комментарии2
Шоу-бизнес , Виктория Боня , Лена Миро
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